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Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане - видео
Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане - видео
На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T20:31+0400
2023-08-26T20:31+0400
2023-08-26T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане — десятки машин застряли на дороге, сообщает Sputnik Азербайджан в Telegram.Мощные селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, сильно повредили автодорогу Еникенд-Пойлу (41-42 км), пишет Trend.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.Сообщается, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем. На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника ведомства."В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, азербайджан, новости, баку
происшествия, азербайджан, новости, баку
Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане - видео
На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане — десятки машин
застряли на дороге, сообщает Sputnik Азербайджан
в Telegram.
Мощные селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, сильно повредили автодорогу Еникенд-Пойлу (41-42 км), пишет
Trend.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Сообщается, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем. На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника ведомства.
"В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - сказано в сообщении.