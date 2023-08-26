https://sputnik-georgia.ru/20230826/sel-zatopil-trassu-baku-shamakha-evlakh-v-azerbaydzhane---video-281704299.html

Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане - видео

Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане - видео

На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T20:31+0400

2023-08-26T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сель затопил трассу Баку-Шамаха-Евлах в Азербайджане — десятки машин застряли на дороге, сообщает Sputnik Азербайджан в Telegram.Мощные селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, сильно повредили автодорогу Еникенд-Пойлу (41-42 км), пишет Trend.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.Сообщается, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем. На место ЧП прибыли сотрудники Госагентства автодорог и работает спецтехника ведомства."В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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