https://sputnik-georgia.ru/20230826/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-tbilisi-na-27-avgusta-281702207.html

Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 27 августа

Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 27 августа

Жаркий август почти на исходе, поэтому солнце решило отступить 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T23:03+0400

2023-08-26T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 27 августа, преимущественно облачную погоду с прояснениями.Максимальная температура воздуха днем будет 26 градусов, а ночью столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Вероятность осадков 10-15%. Облачность – 85%. Порывы ветра 32 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 06:21. Закат – в 19:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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