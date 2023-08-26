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Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 27 августа
Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 27 августа
Жаркий август почти на исходе, поэтому солнце решило отступить 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T23:03+0400
2023-08-26T23:03+0400
2023-08-26T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 27 августа, преимущественно облачную погоду с прояснениями.Максимальная температура воздуха днем будет 26 градусов, а ночью столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Вероятность осадков 10-15%. Облачность – 85%. Порывы ветра 32 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 06:21. Закат – в 19:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, тбилиси, грузия, новости, общество
погода, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, тбилиси, грузия, новости, общество
Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 27 августа
23:03 26.08.2023 (обновлено: 23:44 26.08.2023)
Жаркий август почти на исходе, поэтому солнце решило отступить
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 27 августа, преимущественно облачную погоду с прояснениями.
Максимальная температура воздуха днем будет 26 градусов, а ночью столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Вероятность осадков 10-15%. Облачность – 85%. Порывы ветра 32 км/ч.
Восход солнца в Тбилиси будет в 06:21. Закат – в 19:43.