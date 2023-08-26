https://sputnik-georgia.ru/20230826/strelba-na-festivale-v-bostone-est-zhertvy-281703995.html

Стрельба на фестивале в Бостоне: есть жертвы

Стрельба на фестивале в Бостоне: есть жертвы

На данное время задержано несколько человек 26.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Минимум семь человек получили ранения в ходе стрельбы на фестивале карибской культуры в Бостоне (США), сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.Пострадавших госпитализировали. На данное время задержано несколько человек. Полиция изъяла огнестрельное оружие, сообщает СМИ.Ранее сообщалось, что в Оклахоме стрельба произошла во время школьного матча по американскому футболу. В результате ранения получили четыре человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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