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Стрельба на фестивале в Бостоне: есть жертвы
Стрельба на фестивале в Бостоне: есть жертвы
На данное время задержано несколько человек 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T22:29+0400
2023-08-26T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Минимум семь человек получили ранения в ходе стрельбы на фестивале карибской культуры в Бостоне (США), сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.Пострадавших госпитализировали. На данное время задержано несколько человек. Полиция изъяла огнестрельное оружие, сообщает СМИ.Ранее сообщалось, что в Оклахоме стрельба произошла во время школьного матча по американскому футболу. В результате ранения получили четыре человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, происшествия, новости, в мире, бостон, cnn
сша, происшествия, новости, в мире, бостон, cnn
Стрельба на фестивале в Бостоне: есть жертвы
На данное время задержано несколько человек
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Минимум семь человек получили ранения в ходе стрельбы на фестивале карибской культуры в Бостоне (США), сообщает телеканал CNN
со ссылкой на правоохранителей.
Пострадавших госпитализировали. На данное время задержано несколько человек. Полиция изъяла огнестрельное оружие, сообщает СМИ.
Ранее сообщалось, что в Оклахоме стрельба произошла во время школьного матча по американскому футболу. В результате ранения получили четыре человека.