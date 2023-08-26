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В Тбилиси почти 12 тысяч семей спального района остались без газа на сутки
В Тбилиси почти 12 тысяч семей спального района остались без газа на сутки
Подача газа будет восстановлена в воскресенье, 27 августа 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T21:58+0400
2023-08-26T21:58+0400
2023-08-26T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Без газа из-за повреждения газопровода остались 11,8 тысячи семей в спальном районе Вазисубани, говорится в сообщении компании "Тбилиси Энерджи". По данным компании, причиной повреждения стала небрежность рабочих при демонтаже здания. Помимо жителей города, газ также не подается в детские сады, школы, спортивный центр, газозаправочные станции и местный храм. Подача газа будет восстановлена 27 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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газ, тбилиси энерджи, тбилиси, грузия, новости, происшествия
газ, тбилиси энерджи, тбилиси, грузия, новости, происшествия
В Тбилиси почти 12 тысяч семей спального района остались без газа на сутки
Подача газа будет восстановлена в воскресенье, 27 августа
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Без газа из-за повреждения газопровода остались 11,8 тысячи семей в спальном районе Вазисубани, говорится в сообщении компании "Тбилиси Энерджи".
По данным компании, причиной повреждения стала небрежность рабочих при демонтаже здания.
Помимо жителей города, газ также не подается в детские сады, школы, спортивный центр, газозаправочные станции и местный храм.
Подача газа будет восстановлена 27 августа.