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В Тбилиси почти 12 тысяч семей спального района остались без газа на сутки

В Тбилиси почти 12 тысяч семей спального района остались без газа на сутки

Подача газа будет восстановлена в воскресенье, 27 августа 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T21:58+0400

2023-08-26T21:58+0400

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газ

тбилиси энерджи

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Без газа из-за повреждения газопровода остались 11,8 тысячи семей в спальном районе Вазисубани, говорится в сообщении компании "Тбилиси Энерджи". По данным компании, причиной повреждения стала небрежность рабочих при демонтаже здания. Помимо жителей города, газ также не подается в детские сады, школы, спортивный центр, газозаправочные станции и местный храм. Подача газа будет восстановлена 27 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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газ, тбилиси энерджи, тбилиси, грузия, новости, происшествия