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В Тбилиси прошла церемония прощания с жертвами трагедии в Шови – видео
В Тбилиси прошла церемония прощания с жертвами трагедии в Шови – видео
Грузия продолжает хоронить погибших на курорте Шови при сходе оползня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в субботу траурная церемония состоялась в соборе... 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T15:45+0400
2023-08-26T15:45+0400
2023-08-26T15:47+0400
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оползень в шови
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Траурная церемония прошла в храме Кашвети на проспекте Руставели. Тут собрались сотни людей, чтобы проститься с жертвами ужасной трагедии. Простится с погибшими пришли члены правительства, известные общественные деятели и простые граждане.Страшный итог природной катастрофы – более 30 погибших. На месте схода оползня тем временем продолжается поисково-спасательная операция.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шови, оползень в шови, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шови, оползень в шови, видео
В Тбилиси прошла церемония прощания с жертвами трагедии в Шови – видео
15:45 26.08.2023 (обновлено: 15:47 26.08.2023)
Грузия продолжает хоронить погибших на курорте Шови при сходе оползня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в субботу траурная церемония состоялась в соборе Кашвети в центре Тбилиси
Траурная церемония прошла в храме Кашвети на проспекте Руставели. Тут собрались сотни людей, чтобы проститься с жертвами ужасной трагедии. Простится с погибшими пришли члены правительства, известные общественные деятели и простые граждане.
Страшный итог природной катастрофы – более 30 погибших. На месте схода оползня тем временем продолжается поисково-спасательная операция.