https://sputnik-georgia.ru/20230826/v-tbilisi-proshla-tseremoniya-proschaniya-s-zhertvami-tragedii-v-shovi---video-281700540.html

В Тбилиси прошла церемония прощания с жертвами трагедии в Шови – видео

В Тбилиси прошла церемония прощания с жертвами трагедии в Шови – видео

Грузия продолжает хоронить погибших на курорте Шови при сходе оползня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в субботу траурная церемония состоялась в соборе... 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T15:45+0400

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оползень в шови

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Траурная церемония прошла в храме Кашвети на проспекте Руставели. Тут собрались сотни людей, чтобы проститься с жертвами ужасной трагедии. Простится с погибшими пришли члены правительства, известные общественные деятели и простые граждане.Страшный итог природной катастрофы – более 30 погибших. На месте схода оползня тем временем продолжается поисково-спасательная операция.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шови, оползень в шови, видео