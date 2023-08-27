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Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины

Победить невозможно: Запад готовится к сдаче Украины

Для нас вопрос о победе над киевским режимом никогда не стоял: мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T13:13+0400

2023-08-27T13:13+0400

2023-08-27T14:20+0400

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Но Запад, много лет готовивший из Украины антироссийский плацдарм и даровое "мясо", в начале СВО был абсолютно уверен в скором и унизительном сокрушении России с помощью многомиллиардной помощи Киеву и поставок рекордного количества современного оружия.Об этом пишет Кирилл Стрельников в материале РИА Новости.Достаточно долго западные СМИ поддерживали видимость, что у маркизы все хорошо, но в итоге натягивать невидимое платье на голого короля стало невозможно, и где-то в высоких вашингтонских кабинетах недавно было принято решение начать операцию "Ы" и готовить свою аудиторию к неизбежному исходу.Мы уже привыкли к работе СМИ Запада по единой методичке, и, судя по всему, в течение двух последних недель она пришла всем, в результате чего на большинстве ведущих онлайн-изданий Европы и США вышли публикации с весьма характерными посылами.The Telegraph:The Hill:Foreign Policy:The New Statesman:Unherd:Вишенкой на этом праздничном торте стала статья под красноречивым названием "Почему сейчас Украине почти невозможно выиграть войну?", где для западной аудитории по полочкам раскладывается, почему нужно сворачивать этот цирк и спокойно ехать дальше.Во-первых, США и НАТО больше боятся войны на своей территории, чем территориальных приобретений России. Россия уже контролирует почти 20 процентов земель Украины, и в будущем эта пропорция, скорее всего, увеличится.Во-вторых, Россия уничтожила порядка 70 процентов инфраструктуры Украины, и восстановить ее уже практически невозможно.В-третьих, армия России имеет большую численность и значительный мобилизационный потенциал. У нее более 4000 боеспособных танков, которые готовы пойти в наступление в любой момент.В-четвертых, у Украины кончаются солдаты. Огромная часть населения бежала за границу. После уже восьмой волны мобилизации на фронт забирают мужчин старше 60 лет.В-пятых, Россия может выйти из этой войны не только как военный, но и как политический победитель. Нынешняя ситуация и состояние западной поддержки неизбежно ведут к переговорам.Финальным штрихом к вышеперечисленным откровениям может стать эволюция взглядов в высшем военном руководстве США. Например, в январе этого года председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли с пеной у рта заявлял, что "Украина проведет значительную тактическую или фронтовую операцию и освободит настолько много территорий, насколько возможно". На прошлой неделе ему вставили другую перфокарту, и теперь он говорит, что "Украина может достичь этих целей — возможно, вероятно — с помощью каких-то дипломатических средств".Но у нас для них есть плохая новость: пока они не спеша готовят свою аудиторию к переговорам и "тяжелым решениям", может статься так, что переговоры на Украине будет вести уже не с кем, а если даже и будет с кем, то перемирие темой для обсуждения не будет точно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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