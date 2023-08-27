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Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей

Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей

Трамп стал первым экс-президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие еще известные люди делали магшоты 27.08.2023, Sputnik Грузия

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На днях Дональд Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где против него рассматривается четвертое уголовное дело по штурму Капитолия. Оформление документов, которое включало и фотографирование, продлилось около 20 минут, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

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