Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей
Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter). Он разместил свое фото, которое было сделано в тюрьме округа Фултон. Снимок стал историческим - за всю историю страны ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.
Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter). Он разместил свое фото, которое было сделано в тюрьме округа Фултон. Снимок стал историческим - за всю историю страны ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.
Магшот есть у американской светской львицы Пэрис Хилтон. Снимок любезно предоставлен Департаментом столичной полиции Лас-Вагаса в Неваде. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в 2010 году по подозрении в хранении кокаина.
Магшот есть у американской светской львицы Пэрис Хилтон. Снимок любезно предоставлен Департаментом столичной полиции Лас-Вагаса в Неваде. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в 2010 году по подозрении в хранении кокаина.
Попадал в руки полиции и британский актер Хью Грант. Фото сделано Департаментом полиции Лос-Анджелеса 27 июня 1995 года, после его ареста за непристойное поведение с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.
Попадал в руки полиции и британский актер Хью Грант. Фото сделано Департаментом полиции Лос-Анджелеса 27 июня 1995 года, после его ареста за непристойное поведение с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.
Джеймс Браун 24 сентября 1988 года уходил от преследования полиции, его задерживали со стрельбой. Он был под действием веществ и имел при себе дробовик и пистолет. Его приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.
Джеймс Браун 24 сентября 1988 года уходил от преследования полиции, его задерживали со стрельбой. Он был под действием веществ и имел при себе дробовик и пистолет. Его приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.
Голливудский актер Ник Нолти (на экране во время церемонии "Оскар"), был арестован в 2002 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Малибу.
Голливудский актер Ник Нолти (на экране во время церемонии "Оскар"), был арестован в 2002 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Малибу.
Американский актер Шайа Лабаф был освобожден из тюрьмы Джорджии после внесения залога в размере 7000 долларов по обвинению в публичном пьянстве.
Американский актер Шайа Лабаф был освобожден из тюрьмы Джорджии после внесения залога в размере 7000 долларов по обвинению в публичном пьянстве.
На этой фотографии, опубликованной полицейским управлением Лос-Анджелеса, изображен О. Джей Симпсон, бывшая звезда профессионального футбола, обвиненный в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось.
На этой фотографии, опубликованной полицейским управлением Лос-Анджелеса, изображен О. Джей Симпсон, бывшая звезда профессионального футбола, обвиненный в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось.