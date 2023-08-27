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Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей
Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей
Трамп стал первым экс-президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие еще известные люди делали магшоты 27.08.2023, Sputnik Грузия
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На днях Дональд Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где против него рассматривается четвертое уголовное дело по штурму Капитолия. Оформление документов, которое включало и фотографирование, продлилось около 20 минут, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.
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фото, мультимедиа, фотография, сша, в мире
фото, мультимедиа, фотография, сша, в мире

Снимок Трампа при аресте и магшоты других знаменитостей

21:11 27.08.2023
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НовостиTelegram
Трамп стал первым экс-президентом США, у которого есть официальное тюремное фото. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие еще известные люди делали магшоты
На днях Дональд Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где против него рассматривается четвертое уголовное дело по штурму Капитолия.
Оформление документов, которое включало и фотографирование, продлилось около 20 минут, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.
© AP Photo / Fulton County Sheriff's Office

Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter). Он разместил свое фото, которое было сделано в тюрьме округа Фултон. Снимок стал историческим - за всю историю страны ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter). Он разместил свое фото, которое было сделано в тюрьме округа Фултон. Снимок стал историческим - за всю историю страны ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Fulton County Sheriff's Office

Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter). Он разместил свое фото, которое было сделано в тюрьме округа Фултон. Снимок стал историческим - за всю историю страны ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.

© AFP 2023 / Las Vegas Police

Магшот есть у американской светской львицы Пэрис Хилтон. Снимок любезно предоставлен Департаментом столичной полиции Лас-Вагаса в Неваде. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в 2010 году по подозрении в хранении кокаина.

Магшот есть у американской светской львицы Пэрис Хилтон. Снимок любезно предоставлен Департаментом столичной полиции Лас-Вагаса в Неваде. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в 2010 году по подозрении в хранении кокаина. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Las Vegas Police

Магшот есть у американской светской львицы Пэрис Хилтон. Снимок любезно предоставлен Департаментом столичной полиции Лас-Вагаса в Неваде. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в 2010 году по подозрении в хранении кокаина.

© AFP 2023 / Los Angeles Police Department

Попадал в руки полиции и британский актер Хью Грант. Фото сделано Департаментом полиции Лос-Анджелеса 27 июня 1995 года, после его ареста за непристойное поведение с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.

Попадал в руки полиции и британский актер Хью Грант. Фото сделано Департаментом полиции Лос-Анджелеса 27 июня 1995 года, после его ареста за непристойное поведение с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Los Angeles Police Department

Попадал в руки полиции и британский актер Хью Грант. Фото сделано Департаментом полиции Лос-Анджелеса 27 июня 1995 года, после его ареста за непристойное поведение с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.

© AFP 2023 / Aiken County Sherrif's office

Джеймс Браун 24 сентября 1988 года уходил от преследования полиции, его задерживали со стрельбой. Он был под действием веществ и имел при себе дробовик и пистолет. Его приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.

Джеймс Браун 24 сентября 1988 года уходил от преследования полиции, его задерживали со стрельбой. Он был под действием веществ и имел при себе дробовик и пистолет. Его приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Aiken County Sherrif's office

Джеймс Браун 24 сентября 1988 года уходил от преследования полиции, его задерживали со стрельбой. Он был под действием веществ и имел при себе дробовик и пистолет. Его приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Голливудский актер Ник Нолти (на экране во время церемонии "Оскар"), был арестован в 2002 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Малибу.

Голливудский актер Ник Нолти (на экране во время церемонии &quot;Оскар&quot;), был арестован в 2002 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Малибу. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Голливудский актер Ник Нолти (на экране во время церемонии "Оскар"), был арестован в 2002 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Малибу.

© AP Photo / Chatham County Sheriff's Office

Американский актер Шайа Лабаф был освобожден из тюрьмы Джорджии после внесения залога в размере 7000 долларов по обвинению в публичном пьянстве.

Американский актер Шайа Лабаф был освобожден из тюрьмы Джорджии после внесения залога в размере 7000 долларов по обвинению в публичном пьянстве. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chatham County Sheriff's Office

Американский актер Шайа Лабаф был освобожден из тюрьмы Джорджии после внесения залога в размере 7000 долларов по обвинению в публичном пьянстве.

© AFP 2023 / Los Angeles Police Department

На этой фотографии, опубликованной полицейским управлением Лос-Анджелеса, изображен О. Джей Симпсон, бывшая звезда профессионального футбола, обвиненный в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось.

На этой фотографии, опубликованной полицейским управлением Лос-Анджелеса, изображен О. Джей Симпсон, бывшая звезда профессионального футбола, обвиненный в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось. - Sputnik Грузия
7/7
© AFP 2023 / Los Angeles Police Department

На этой фотографии, опубликованной полицейским управлением Лос-Анджелеса, изображен О. Джей Симпсон, бывшая звезда профессионального футбола, обвиненный в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. С Симпсона сняли обвинения, но узнать имя настоящего убийцы так и не удалось.

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