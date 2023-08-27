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Автомобиль въехал в офис банка на востоке Грузии
Автомобиль въехал в офис банка на востоке Грузии
Водитель легкового автомобиля был доставлен в клинику с незначительными ушибами 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T18:48+0400
2023-08-27T18:48+0400
2023-08-27T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и сбил двух пешеходов, а затем врезался в здание филиала банка "Либерти" в городе Марнеули (регион Квемо-Картли), сообщает телекомпания "Формула". По имеющейся информации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Водитель легкового автомобиля был доставлен в клинику с незначительными ушибами. На месте ДТП мобилизована полиция. Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, марнеули, дтп
новости, грузия, происшествия, марнеули, дтп
Автомобиль въехал в офис банка на востоке Грузии
18:48 27.08.2023 (обновлено: 20:57 27.08.2023)
Водитель легкового автомобиля был доставлен в клинику с незначительными ушибами
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и сбил двух пешеходов, а затем врезался в здание филиала банка "Либерти" в городе Марнеули (регион Квемо-Картли), сообщает телекомпания "Формула".
По имеющейся информации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Водитель легкового автомобиля был доставлен в клинику с незначительными ушибами.
На месте ДТП мобилизована полиция. Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта".