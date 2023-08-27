https://sputnik-georgia.ru/20230827/chast-sklona-vo-vremya-stroitelnykh-rabot-obrushilas-na-dorogu-na-zapade-gruzii-281708398.html

Часть склона во время строительных работ обрушилась на дорогу на западе Грузии

Часть склона во время строительных работ обрушилась на дорогу на западе Грузии

Во время обрушения никто не пострадал, а дорога открыта для легковых автомобилей, заявил заммэра Они 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Обрушение части склона в селе Зедали Онского района в Раче во время строительства моста вызвало повреждение участка автомагистрали Кутаиси-Алпана-Мамисони, но не отразилось на движении транспорта, заявил первый заместитель мэра Онского района Георгий Нодаришвили. Строительные работы на указанном участке выполняет компания "Ареа Конкрет Групп". Как пояснил ее представитель, опасности повторения обвала нет. "Бетонная масса не сошла. Сошел склон, который был истощен и мы всего этого ожидали. Поэтому, учитывая максимальные меры безопасности, проезжую часть дороги сократили. Опасности повторения на данном этапе нет", – рассказал представитель "Ареа Конкрет Групп". По его словам, конечная цель – построить новый мост. Распространенная информация о том, что обрушение массы земли было вызвано строительством моста, не соответствует действительности, заявили в департаменте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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