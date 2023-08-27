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https://sputnik-georgia.ru/20230827/chast-sklona-vo-vremya-stroitelnykh-rabot-obrushilas-na-dorogu-na-zapade-gruzii-281708398.html
Часть склона во время строительных работ обрушилась на дорогу на западе Грузии
Часть склона во время строительных работ обрушилась на дорогу на западе Грузии
Во время обрушения никто не пострадал, а дорога открыта для легковых автомобилей, заявил заммэра Они 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T10:48+0400
2023-08-27T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Обрушение части склона в селе Зедали Онского района в Раче во время строительства моста вызвало повреждение участка автомагистрали Кутаиси-Алпана-Мамисони, но не отразилось на движении транспорта, заявил первый заместитель мэра Онского района Георгий Нодаришвили. Строительные работы на указанном участке выполняет компания "Ареа Конкрет Групп". Как пояснил ее представитель, опасности повторения обвала нет. "Бетонная масса не сошла. Сошел склон, который был истощен и мы всего этого ожидали. Поэтому, учитывая максимальные меры безопасности, проезжую часть дороги сократили. Опасности повторения на данном этапе нет", – рассказал представитель "Ареа Конкрет Групп". По его словам, конечная цель – построить новый мост. Распространенная информация о том, что обрушение массы земли было вызвано строительством моста, не соответствует действительности, заявили в департаменте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, рача, кутаиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, рача, кутаиси, департамент автомобильных дорог

Часть склона во время строительных работ обрушилась на дорогу на западе Грузии

10:48 27.08.2023 (обновлено: 11:27 27.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerРазрушенная дорога - наводнение в высокогорном регионе Рача
Разрушенная дорога - наводнение в высокогорном регионе Рача - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Во время обрушения никто не пострадал, а дорога открыта для легковых автомобилей, заявил заммэра Они
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Обрушение части склона в селе Зедали Онского района в Раче во время строительства моста вызвало повреждение участка автомагистрали Кутаиси-Алпана-Мамисони, но не отразилось на движении транспорта, заявил первый заместитель мэра Онского района Георгий Нодаришвили.

"Идет строительство мостового перехода на 107-м километре дороги Кутаиси-Алпана-Мамисони. Такая опасность обвала ожидалась во время проведения работ ... Во время обрушения никто не пострадал. Дорога открыта для легковых автомобилей", – сказал Нодаришвили.

Строительные работы на указанном участке выполняет компания "Ареа Конкрет Групп". Как пояснил ее представитель, опасности повторения обвала нет.
"Бетонная масса не сошла. Сошел склон, который был истощен и мы всего этого ожидали. Поэтому, учитывая максимальные меры безопасности, проезжую часть дороги сократили. Опасности повторения на данном этапе нет", – рассказал представитель "Ареа Конкрет Групп".
По его словам, конечная цель – построить новый мост.
Как сообщили в департаменте автомобильных дорог, в обрушившемся участке склона изначально была трещина. Поэтому во время ведения работ на дороге, соединяющей Кутаиси (Чома)-Алпана-перевал Мамисони и Сачхере-Рача, территорию оградили парапетами, благодаря чему обрушившаяся масса земли не вышла за ограждения.
Распространенная информация о том, что обрушение массы земли было вызвано строительством моста, не соответствует действительности, заявили в департаменте.
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