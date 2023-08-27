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Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото

Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото

На перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, с утра постоянные заторы, которые разрастаются в большие пробки в дневное время. Смотрите в... 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T11:25+0400

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На перевале действует особый режим пропуска автомобилей. Пассажирский транспорт и легковые автомобили передвигаются с 06:00 до 21:00, а движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами разрешено в обе стороны с 23:00 до 05:00 утра.

рикотский перевал

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель, фото