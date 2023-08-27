Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото
На Рикотском перевале продолжается строительство новой дороги. Когда ее построят, проезжать перевал станет быстрее и комфортнее.
На Рикотском перевале продолжается строительство новой дороги. Когда ее построят, проезжать перевал станет быстрее и комфортнее.
Но пока до завершения проекта еще далеко, хотя большая часть работ уже проделана.
Но пока до завершения проекта еще далеко, хотя большая часть работ уже проделана.
На перевале сегодня действует особый режим пропуска автомобилей.
На перевале сегодня действует особый режим пропуска автомобилей.
Перевал Рикоти, который является важным транспортным узлом между Восточной и Западной Грузией, был временно закрыт в конце марта из-за угрозы оползня.
Перевал Рикоти, который является важным транспортным узлом между Восточной и Западной Грузией, был временно закрыт в конце марта из-за угрозы оползня.
Первые ограничения на передвижение машин были введены еще в апреле 2023 года.
Первые ограничения на передвижение машин были введены еще в апреле 2023 года.
Действующий сегодня особый режим передвижения через перевал был введен 17 июня.
Действующий сегодня особый режим передвижения через перевал был введен 17 июня.
В пик летнего сезона уже с раннего утра на перевале начинаются заторы, которые с наступлением дня превращаются в большие пробки.
В пик летнего сезона уже с раннего утра на перевале начинаются заторы, которые с наступлением дня превращаются в большие пробки.
Передвижение легковых машин и пассажирского транспорта на перевале разрешено только с 6 утра до девяти вечера.
Передвижение легковых машин и пассажирского транспорта на перевале разрешено только с 6 утра до девяти вечера.
Грузовой транспорт может проезжать перевал в обе стороны с 23:00 вечера до пяти утра.
Грузовой транспорт может проезжать перевал в обе стороны с 23:00 вечера до пяти утра.
Когда проезжаешь по старой дороге через Рикотский перевал, видишь, как на глазах идет строительство новой трассы.
Когда проезжаешь по старой дороге через Рикотский перевал, видишь, как на глазах идет строительство новой трассы.
Часть новой трассы уже задействована и по ней передвигаются автомобили.
Часть новой трассы уже задействована и по ней передвигаются автомобили.
Масштабы строительных работ в горах впечатляют. Всего должно быть построено 97 мостов и 51 тоннель.
Масштабы строительных работ в горах впечатляют. Всего должно быть построено 97 мостов и 51 тоннель.
Но для движения машин пока открыт лишь небольшой участок новой дороги.
Но для движения машин пока открыт лишь небольшой участок новой дороги.
Это опоры для новых мостовых сооружений.
Это опоры для новых мостовых сооружений.
Для движения транспорта пока открыто 12 тоннелей и 22 моста.
Для движения транспорта пока открыто 12 тоннелей и 22 моста.
Опоры для дорожных пролетов новой дороги просто гигантские.
Опоры для дорожных пролетов новой дороги просто гигантские.
Но ощутить, насколько они большие, можно только проезжая рядом с ними.
Но ощутить, насколько они большие, можно только проезжая рядом с ними.
Новая дорога значительно сократит время в пути. По ней можно будет ехать со скоростью 110 км/ч. А по старой дороге разрешено было передвигаться со скоростью 60 км/ч.
Новая дорога значительно сократит время в пути. По ней можно будет ехать со скоростью 110 км/ч. А по старой дороге разрешено было передвигаться со скоростью 60 км/ч.