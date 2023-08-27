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Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото
Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото
На перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, с утра постоянные заторы, которые разрастаются в большие пробки в дневное время. Смотрите в... 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T11:25+0400
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На перевале действует особый режим пропуска автомобилей. Пассажирский транспорт и легковые автомобили передвигаются с 06:00 до 21:00, а движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами разрешено в обе стороны с 23:00 до 05:00 утра.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель, фото

Дороги в Грузии: что происходит на Рикотском перевале - фото

11:25 27.08.2023
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На перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, с утра постоянные заторы, которые разрастаются в большие пробки в дневное время. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит на перевале.
На перевале действует особый режим пропуска автомобилей. Пассажирский транспорт и легковые автомобили передвигаются с 06:00 до 21:00, а движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами разрешено в обе стороны с 23:00 до 05:00 утра.
© photo: Sputnik / Stringer

На Рикотском перевале продолжается строительство новой дороги. Когда ее построят, проезжать перевал станет быстрее и комфортнее.

На Рикотском перевале продолжается строительство новой дороги. Когда ее построят, проезжать перевал станет быстрее и комфортнее. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

На Рикотском перевале продолжается строительство новой дороги. Когда ее построят, проезжать перевал станет быстрее и комфортнее.

© photo: Sputnik / Stringer

Но пока до завершения проекта еще далеко, хотя большая часть работ уже проделана.

Но пока до завершения проекта еще далеко, хотя большая часть работ уже проделана. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но пока до завершения проекта еще далеко, хотя большая часть работ уже проделана.

© photo: Sputnik / Stringer

На перевале сегодня действует особый режим пропуска автомобилей.

На перевале сегодня действует особый режим пропуска автомобилей. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

На перевале сегодня действует особый режим пропуска автомобилей.

© photo: Sputnik / Stringer

Перевал Рикоти, который является важным транспортным узлом между Восточной и Западной Грузией, был временно закрыт в конце марта из-за угрозы оползня.

Перевал Рикоти, который является важным транспортным узлом между Восточной и Западной Грузией, был временно закрыт в конце марта из-за угрозы оползня. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Перевал Рикоти, который является важным транспортным узлом между Восточной и Западной Грузией, был временно закрыт в конце марта из-за угрозы оползня.

© photo: Sputnik / Stringer

Первые ограничения на передвижение машин были введены еще в апреле 2023 года.

Первые ограничения на передвижение машин были введены еще в апреле 2023 года. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Первые ограничения на передвижение машин были введены еще в апреле 2023 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Действующий сегодня особый режим передвижения через перевал был введен 17 июня.

Действующий сегодня особый режим передвижения через перевал был введен 17 июня. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Действующий сегодня особый режим передвижения через перевал был введен 17 июня.

© photo: Sputnik / Stringer

В пик летнего сезона уже с раннего утра на перевале начинаются заторы, которые с наступлением дня превращаются в большие пробки.

В пик летнего сезона уже с раннего утра на перевале начинаются заторы, которые с наступлением дня превращаются в большие пробки. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

В пик летнего сезона уже с раннего утра на перевале начинаются заторы, которые с наступлением дня превращаются в большие пробки.

© photo: Sputnik / Stringer

Передвижение легковых машин и пассажирского транспорта на перевале разрешено только с 6 утра до девяти вечера.

Передвижение легковых машин и пассажирского транспорта на перевале разрешено только с 6 утра до девяти вечера. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Передвижение легковых машин и пассажирского транспорта на перевале разрешено только с 6 утра до девяти вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузовой транспорт может проезжать перевал в обе стороны с 23:00 вечера до пяти утра.

Грузовой транспорт может проезжать перевал в обе стороны с 23:00 вечера до пяти утра. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Грузовой транспорт может проезжать перевал в обе стороны с 23:00 вечера до пяти утра.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда проезжаешь по старой дороге через Рикотский перевал, видишь, как на глазах идет строительство новой трассы.

Когда проезжаешь по старой дороге через Рикотский перевал, видишь, как на глазах идет строительство новой трассы. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Когда проезжаешь по старой дороге через Рикотский перевал, видишь, как на глазах идет строительство новой трассы.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть новой трассы уже задействована и по ней передвигаются автомобили.

Часть новой трассы уже задействована и по ней передвигаются автомобили. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Часть новой трассы уже задействована и по ней передвигаются автомобили.

© photo: Sputnik / Stringer

Масштабы строительных работ в горах впечатляют. Всего должно быть построено 97 мостов и 51 тоннель.

Масштабы строительных работ в горах впечатляют. Всего должно быть построено 97 мостов и 51 тоннель. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабы строительных работ в горах впечатляют. Всего должно быть построено 97 мостов и 51 тоннель.

© photo: Sputnik / Stringer

Но для движения машин пока открыт лишь небольшой участок новой дороги.

Но для движения машин пока открыт лишь небольшой участок новой дороги. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но для движения машин пока открыт лишь небольшой участок новой дороги.

© photo: Sputnik / Stringer

Это опоры для новых мостовых сооружений.

Это опоры для новых мостовых сооружений. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Это опоры для новых мостовых сооружений.

© photo: Sputnik / Stringer

Для движения транспорта пока открыто 12 тоннелей и 22 моста.

Для движения транспорта пока открыто 12 тоннелей и 22 моста. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Для движения транспорта пока открыто 12 тоннелей и 22 моста.

© photo: Sputnik / Stringer

Опоры для дорожных пролетов новой дороги просто гигантские.

Опоры для дорожных пролетов новой дороги просто гигантские. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Опоры для дорожных пролетов новой дороги просто гигантские.

© photo: Sputnik / Stringer

Но ощутить, насколько они большие, можно только проезжая рядом с ними.

Но ощутить, насколько они большие, можно только проезжая рядом с ними. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но ощутить, насколько они большие, можно только проезжая рядом с ними.

© photo: Sputnik / Stringer

Новая дорога значительно сократит время в пути. По ней можно будет ехать со скоростью 110 км/ч. А по старой дороге разрешено было передвигаться со скоростью 60 км/ч.

Новая дорога значительно сократит время в пути. По ней можно будет ехать со скоростью 110 км/ч. А по старой дороге разрешено было передвигаться со скоростью 60 км/ч. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Новая дорога значительно сократит время в пути. По ней можно будет ехать со скоростью 110 км/ч. А по старой дороге разрешено было передвигаться со скоростью 60 км/ч.

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