https://sputnik-georgia.ru/20230827/futbolist-sbornoy-gruzii-mozhet-smenit-klub---informatsii-zarubezhnykh-smi-281721440.html

Футболист сборной Грузии может сменить клуб – информации зарубежных СМИ

Футболист сборной Грузии может сменить клуб – информации зарубежных СМИ

Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T23:54+0400

2023-08-27T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе, который забил очередной гол в ворота "Клермона" в третьем туре французской Лиги 1, вероятно, вскоре покинет клуб. Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания называют в числе претендентов амстердамский "Аякс". По итогам трех туров "Мец" идет на 11 месте с четырьмя очками. Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе, футбол, франция