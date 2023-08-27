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Футболист сборной Грузии может сменить клуб – информации зарубежных СМИ
Футболист сборной Грузии может сменить клуб – информации зарубежных СМИ
Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T23:54+0400
2023-08-27T23:54+0400
2023-08-28T00:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе, который забил очередной гол в ворота "Клермона" в третьем туре французской Лиги 1, вероятно, вскоре покинет клуб. Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания называют в числе претендентов амстердамский "Аякс". По итогам трех туров "Мец" идет на 11 месте с четырьмя очками. Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе, футбол, франция
Футболист сборной Грузии может сменить клуб – информации зарубежных СМИ
23:54 27.08.2023 (обновлено: 00:16 28.08.2023)
Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе, который забил очередной гол в ворота "Клермона" в третьем туре французской Лиги 1, вероятно, вскоре покинет клуб.
Французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания называют в числе претендентов амстердамский "Аякс".
Микаутадзе забил в ворота "Клермона" на 70 минуте. На счету грузинского форварда два гола и одна результативная передача в трех матчах французской Лиги 1.
По итогам трех туров "Мец" идет на 11 месте с четырьмя очками.
Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.