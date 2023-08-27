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Лавров: позиции обновленного БРИКС в рамках G20 укрепятся
Лавров: позиции обновленного БРИКС в рамках G20 укрепятся
По словам министра, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T22:58+0400
2023-08-27T22:58+0400
2023-08-28T00:14+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо.Напомним, что 22-24 августа в Йоханнесбурге прошел очередной саммит БРИКС под председательством ЮАР, на котором присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, россия, россия запретила прямое авиасообщение с грузией, юар, саудовская аравия, аргентина, сергей лавров, брикс, мид россии
в мире, новости, политика, россия, россия запретила прямое авиасообщение с грузией, юар, саудовская аравия, аргентина, сергей лавров, брикс, мид россии
Лавров: позиции обновленного БРИКС в рамках G20 укрепятся
22:58 27.08.2023 (обновлено: 00:14 28.08.2023)
По словам министра, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, позиции БРИКС, уже расширенного, в "двадцатке" укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина. Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс" – оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках", – сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо.
Напомним, что 22-24 августа в Йоханнесбурге прошел очередной саммит БРИКС под председательством ЮАР, на котором присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.