https://sputnik-georgia.ru/20230827/lavrov-pozitsii-obnovlennogo-briks-v-ramkakh-g20-ukrepyatsya-281721140.html

Лавров: позиции обновленного БРИКС в рамках G20 укрепятся

Лавров: позиции обновленного БРИКС в рамках G20 укрепятся

По словам министра, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T22:58+0400

2023-08-27T22:58+0400

2023-08-28T00:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, БРИКС никого не намерен ущемлять, а намерен развивать проекты, которые взаимовыгодны и не направлены против кого-либо.Напомним, что 22-24 августа в Йоханнесбурге прошел очередной саммит БРИКС под председательством ЮАР, на котором присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, россия, россия запретила прямое авиасообщение с грузией, юар, саудовская аравия, аргентина, сергей лавров, брикс, мид россии