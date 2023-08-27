https://sputnik-georgia.ru/20230827/nikto-ne-postradal---vitse-gubernator-rasskazal-o-skhode-opolznya-na-vostoke-gruzii-281718939.html
Никто не пострадал - вице-губернатор рассказал о сходе оползня на востоке Грузии
Никто не пострадал - вице-губернатор рассказал о сходе оползня на востоке Грузии
Въезд на территорию монастырского комплекса в настоящее время ограничен 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T19:29+0400
2023-08-27T19:29+0400
2023-08-27T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, не пострадали в результате схода оползня, рассказал замгубернатора региона Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе журналистам. Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа. На месте схода оползня прибыли представители правоохранительных структур, а также спасательной службы и местного самоуправления. На место должны прибыть геологи. "Ждем геологов, которые изучат сложившуюся ситуацию. Надеемся, что соответствующие мероприятия будут скоординированы", - сказал Кавтарадзе. Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен. Шио-Мгвимский монастырь ( Шиомгвиме) — средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мцхета, оползень
Никто не пострадал - вице-губернатор рассказал о сходе оползня на востоке Грузии
19:29 27.08.2023 (обновлено: 19:44 27.08.2023)
Въезд на территорию монастырского комплекса в настоящее время ограничен
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, не пострадали в результате схода оползня, рассказал замгубернатора региона Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе журналистам.
Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа.
"В Мцхете, в окрестностях монастыря Шиомгвиме, с высоты 200 м обрушился склон горы. Обвалившаяся масса не причинила никакого ущерба и не перекрыла дорогу. Никто не пострадал", - сказал Кавтарадзе.
На месте схода оползня прибыли представители правоохранительных структур, а также спасательной службы и местного самоуправления. На место должны прибыть геологи.
"Ждем геологов, которые изучат сложившуюся ситуацию. Надеемся, что соответствующие мероприятия будут скоординированы", - сказал Кавтарадзе.
Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен.
Шио-Мгвимский монастырь ( Шиомгвиме) — средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.