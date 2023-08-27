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Почему число енотов на улицах Москвы приближается к Нью-Йорку
Почему число енотов на улицах Москвы приближается к Нью-Йорку
В год с улиц российской столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T17:28+0400
2023-08-27T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Москвичи все чаще отдают добровольно в Центр реабилитации диких экзотических животных, от приматов до рептилий, не справляясь с ними, а енотов часто приходится спасать с улиц - по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк, сказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что в год с улиц столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные."В последние годы количество обращений на горячую линию мэрии Москвы увеличилось в разы. Можно сказать, что ежедневно нам звонят жители всех районов Москвы - от центра до окраин, абсолютно по разным вопросам. Это и проблема с утками, это лисы, это лоси, бывают случаи, когда по городу бегают леопарды, медведи, экзотические змеи, вараны. На сегодняшний момент у нас содержится более 700 животных", - сообщил специалист.Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12 раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, общество, москва, нью-йорк, животные
россия, новости, в мире, общество, москва, нью-йорк, животные
Почему число енотов на улицах Москвы приближается к Нью-Йорку
17:28 27.08.2023 (обновлено: 19:37 27.08.2023)
В год с улиц российской столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik.
Москвичи все чаще отдают добровольно в Центр реабилитации диких экзотических животных, от приматов до рептилий, не справляясь с ними, а енотов часто приходится спасать с улиц - по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк, сказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В последнее время участились случаи, когда люди добровольно отдают нам экзотов, от приматов до рептилий, просто не справляются. Это правильно, это хорошо, по законодательству это возможно. Это лучше способ, чем выкинуть на улицу, как происходит, например, с красноухими черепахами, которые заполонили все пруды Москвы. Енот-полоскун становится у нас обычным животным на улицах Москвы. Мы уже догоняем Нью-Йорк по енотам", - сказал Бурмистров.
Он добавил, что в год с улиц столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные.
"В последние годы количество обращений на горячую линию мэрии Москвы увеличилось в разы. Можно сказать, что ежедневно нам звонят жители всех районов Москвы - от центра до окраин, абсолютно по разным вопросам. Это и проблема с утками, это лисы, это лоси, бывают случаи, когда по городу бегают леопарды, медведи, экзотические змеи, вараны. На сегодняшний момент у нас содержится более 700 животных", - сообщил специалист.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12 раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.