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Почему число енотов на улицах Москвы приближается к Нью-Йорку

Почему число енотов на улицах Москвы приближается к Нью-Йорку

В год с улиц российской столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T17:28+0400

2023-08-27T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Москвичи все чаще отдают добровольно в Центр реабилитации диких экзотических животных, от приматов до рептилий, не справляясь с ними, а енотов часто приходится спасать с улиц - по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк, сказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что в год с улиц столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные."В последние годы количество обращений на горячую линию мэрии Москвы увеличилось в разы. Можно сказать, что ежедневно нам звонят жители всех районов Москвы - от центра до окраин, абсолютно по разным вопросам. Это и проблема с утками, это лисы, это лоси, бывают случаи, когда по городу бегают леопарды, медведи, экзотические змеи, вараны. На сегодняшний момент у нас содержится более 700 животных", - сообщил специалист.Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12 раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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