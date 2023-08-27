https://sputnik-georgia.ru/20230827/prichiny-skhoda-opolznya-bliz-monastyrya-v-gruzii-budut-nazvany-v-blizhayshie-dni-281720602.html

Причины схода оползня близ монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни

Причины схода оползня близ монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни

Опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, заявил геолог 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T21:44+0400

2023-08-27T21:44+0400

2023-08-27T22:32+0400

грузия

новости

происшествия

мцхета

оползень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24226/53/242265371_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_3a5635c50b4564ea242ac6235ae128a7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших сход оползня у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней, сообщил геолог, представитель управления геологии Национального агентства по охране окружающей среды Шота Лобжанидзе. Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен. По его словам, опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, так как речь идет об истощенной массе. Кроме того, как отметил Лобжанидзе, в случае дождя в этом месте мог возникнуть селевой поток. "Если бы был дождь, масса превратилась бы в селевой поток, трансформировалась бы. Данное место безопасно, но за ним нужно постоянно наблюдать", – сказал Лобжанидзе. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2 000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мцхета, оползень