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Причины схода оползня близ монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни
Причины схода оползня близ монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни
Опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, заявил геолог 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T21:44+0400
2023-08-27T21:44+0400
2023-08-27T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших сход оползня у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней, сообщил геолог, представитель управления геологии Национального агентства по охране окружающей среды Шота Лобжанидзе. Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен. По его словам, опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, так как речь идет об истощенной массе. Кроме того, как отметил Лобжанидзе, в случае дождя в этом месте мог возникнуть селевой поток. "Если бы был дождь, масса превратилась бы в селевой поток, трансформировалась бы. Данное место безопасно, но за ним нужно постоянно наблюдать", – сказал Лобжанидзе. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2 000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мцхета, оползень
Причины схода оползня близ монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни
21:44 27.08.2023 (обновлено: 22:32 27.08.2023)
Опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, заявил геолог
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших сход оползня у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней, сообщил геолог, представитель управления геологии Национального агентства по охране окружающей среды Шота Лобжанидзе.
Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен.
"Обвалившаяся сегодня масса скопилась в овраге и ее очистят. Заключение будет через несколько дней", – сказал геолог журналистам.
По его словам, опасность схода оползня в этом месте существовала всегда, так как речь идет об истощенной массе.
Кроме того, как отметил Лобжанидзе, в случае дождя в этом месте мог возникнуть селевой поток.
"Если бы был дождь, масса превратилась бы в селевой поток, трансформировалась бы. Данное место безопасно, но за ним нужно постоянно наблюдать", – сказал Лобжанидзе.
Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2 000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.