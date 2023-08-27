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Прогноз погоды в Батуми на конец августа

Прогноз погоды в Батуми на конец августа

Какой будет погода в курортном Батуми в ближайшую неделю в материале Sputnik Грузия по данным Национального агентства окружающей среды 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T14:21+0400

2023-08-27T14:21+0400

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прогноз погоды в батуми

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Начало недели в Батуми будет дождливым. Если в понедельник синоптики обещают переменную облачность, то во вторник и среду ожидаются дожди. Температура воздуха прогреется до 30 градусов днем, а в ночные часы похолодает до плюс 19 градусов. В понедельник, 28 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 радуса ночью, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Во вторник, 29 августа, в Батуми ожидается дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 23 градуса. Скорость ветра 8 м/с. Ожидается небольшое волнение на море. В среду, 30 августа, в Батуми синоптики прогнозируют дождливую погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. В четверг, 31 августа, в Батуми будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 31 градус тепла. В пятницу, 1 сентября, в Батуми ожидается облачная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, днем – 30 градусов тепла. В субботу, 2 сентября, в Батуми будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В воскресенье, 3 сентября, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, батуми, прогноз погоды в батуми, национальное агентство окружающей среды