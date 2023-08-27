https://sputnik-georgia.ru/20230827/starikov-kakie-vozmozhnosti-dlya-rossii-otkryvaet-rasshirenie-briks-281714447.html

Стариков: какие возможности для России открывает расширение БРИКС?

Стариков: какие возможности для России открывает расширение БРИКС?

После расширения БРИКС члены объединения практически полностью контролируют мировой нефтяной рынок, а потому в нужный момент ситуация может дойти даже до... 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T16:45+0400

2023-08-27T16:45+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Чем России выгодно расширение БРИКС? Стоит ли организации расширяться и дальше? Зачем БРИКС может понадобиться общая наднациональная валюта? Обо всем этом смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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