https://sputnik-georgia.ru/20230827/v-gruzii-snizilos-chislo-bednykh-semey-281702341.html

В Грузии снизилось число бедных семей

В Грузии снизилось число бедных семей

Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T09:01+0400

2023-08-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Число неимущих семей в Грузии в период с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 10,3% и составило 132,7 тысячи, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. Всего процент неимущих семей, живущих на пособие от государства, к 1 августа 2023 составил 16,7% от общего количества семей Грузии. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, с 1 января по 1 августа 2023 года сократилось на 11,1% и составило около 470 тысяч человек. Из общего числа неимущих граждан 181,4 тысячи – несовершеннолетние, при этом 48,5 тысячи – дети до 6 лет. Еще 85,2 тысячи человек, живущих на грани нищеты, – пенсионеры. Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси – 34,1 тысячи, в Квемо Картли – 19,7 тысячи, в Имерети – 14,9 тысячи. Меньше всего таких семей – в регионах Мцхета-Мтианети (3,1 тысячи) и в Самцхе-Джавахети (3,3 тысяч). Тем временем в Тбилиси за чертой бедности живет каждая седьмая семья, в Шида-Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и в Квемо Картли – каждая шестая, а в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – каждая третья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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