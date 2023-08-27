https://sputnik-georgia.ru/20230827/v-rezultate-vzryvov-na-azs-v-rumynii-vyroslo-postradalo-58-chelovek-281712753.html

В результате взрывов на АЗС в Румынии пострадало 58 человек

В результате взрывов на АЗС в Румынии пострадало 58 человек

Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T11:47+0400

2023-08-27T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Минздрав Румынии сообщил, часть пострадавших будет доставлена в Италию и Бельгию. Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия в субботу вечером. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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