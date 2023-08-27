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В результате взрывов на АЗС в Румынии пострадало 58 человек
В результате взрывов на АЗС в Румынии пострадало 58 человек
Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T11:47+0400
2023-08-27T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Минздрав Румынии сообщил, часть пострадавших будет доставлена в Италию и Бельгию. Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия в субботу вечером. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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румыния, новости, происшествия, бухарест
румыния, новости, происшествия, бухарест
В результате взрывов на АЗС в Румынии пострадало 58 человек
11:47 27.08.2023 (обновлено: 12:00 27.08.2023)
Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами.
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Минздрав Румынии сообщил, часть пострадавших будет доставлена в Италию и Бельгию.
"В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)", - сообщается на странице инспектората в соцсети.
Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами.
В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия в субботу вечером. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов.
Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров.