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Вблизи средневекового монастыря в Грузии сошел оползень

Вблизи средневекового монастыря в Грузии сошел оползень

По имеющейся на данный момент информации никто не пострадал 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T16:22+0400

2023-08-27T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вблизи монастыря Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси сошел оползень, сообщают очевидцы в социальных сетях. По имеющейся на данный момент информации никто не пострадал. Часть склона ближайшей горы обрушилась. Люди, находящиеся на территории монастыря, в спешке покидают монастырь. Шио-Мгвимский монастырь ( Шиомгвиме) — средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

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