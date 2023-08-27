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Военный вертолет США потерпел крушение у побережья Австралии
Военный вертолет США потерпел крушение у побережья Австралии
Вертолет с изменяемой геометрией двигателя участвовал в совместных военных маневрах, когда произошла нештатная ситуация 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных. Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, сша, происшествия, австралия, вертолеты
в мире, новости, сша, происшествия, австралия, вертолеты
Военный вертолет США потерпел крушение у побережья Австралии
15:03 27.08.2023 (обновлено: 15:38 27.08.2023)
Вертолет с изменяемой геометрией двигателя участвовал в совместных военных маневрах, когда произошла нештатная ситуация
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных.
Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.
"Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии", - цитирует агентство заявление представителя морской пехоты США.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии.
Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.