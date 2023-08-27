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Военный вертолет США потерпел крушение у побережья Австралии

Военный вертолет США потерпел крушение у побережья Австралии

Вертолет с изменяемой геометрией двигателя участвовал в совместных военных маневрах, когда произошла нештатная ситуация 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T15:03+0400

2023-08-27T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных. Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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