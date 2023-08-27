https://sputnik-georgia.ru/20230827/volnenie-i-emotsii---basketbolisty-sbornoy-gruzii-rasskazali-o-svoey-pervoy-igre-na-chm-281714011.html

Волнение и эмоции - баскетболисты сборной Грузии рассказали о своей первой игре на ЧМ

Волнение и эмоции - баскетболисты сборной Грузии рассказали о своей первой игре на ЧМ

В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией 27.08.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Первый матч чемпионата мира по баскетболу против команды Кабо-Верде игроки сборной Грузии начали с большим волнением, что сказалось на первых минутах игры, сказал защитник сборной Дуда Санадзе. Сборная Грузии в дебютном матче своего первого чемпионата мира в игре против Кабо-Верде одержала уверенную победу со счетом 85:60. По словам ветерана сборной Георгия Шермадини, главный тренер команды Илиас Зурос и весь тренерский штаб поставили перед игроками правильную задачу. "Наш тренерский штаб все хорошо рассчитал и дал нам правильную задачу, что делать в матче. На мой взгляд, мы выполнили задачу на 100%", - сказал Шермадини. По его словам, игроки сборной Грузии смогли хорошо сыграть против лидера Кабо Верде рослого центрового Эдди Тавареша, рост которого составляет 2,21 метра. "Мы сыграли против него хорошую защиту и одержали очень важную победу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе со Словенией", - сказал Шермадини. В следующей игре ЧМ 2023 Грузия сыграет 28 августа со Словенией. Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское): 28 августа 12:00 Венесуэла – Кабо-Верде 15:30 Грузия – Словения 30 августа 12:00 Грузия – Венесуэла 15:30 Словения – Кабо-Верде. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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