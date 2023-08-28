https://sputnik-georgia.ru/20230828/bolee-26-tysyach-semey-ostalis-bez-elektrosnabzheniya-v-tbilisi-281742947.html

Более 26 тысяч семей остались без электроснабжения в Тбилиси

Более 26 тысяч семей остались без электроснабжения в Тбилиси

В результате пожара на газопроводе сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T22:48+0400

2023-08-28T22:48+0400

2023-08-28T23:06+0400

грузия

новости

происшествия

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Электроснабжение более 26 тысяч абонентов компании "Теласи" прекращено в связи с пожаром на газопроводе в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает Первый канал. По информации телеканала, в результате пожара на газопроводе на улице Одишелидзе, 47 сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт, через которые "Теласи" распределял электроэнергию потребителям. Также в компании сообщили, что жителям района отключили газ, а пожар к этому времени ликвидирован. Аварийные службы "Теласи" находятся на месте, и ведутся восстановительные работы, которые предварительно продлятся до полуночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, компания "теласи"