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Более 26 тысяч семей остались без электроснабжения в Тбилиси
Более 26 тысяч семей остались без электроснабжения в Тбилиси
В результате пожара на газопроводе сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T22:48+0400
2023-08-28T22:48+0400
2023-08-28T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Электроснабжение более 26 тысяч абонентов компании "Теласи" прекращено в связи с пожаром на газопроводе в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает Первый канал. По информации телеканала, в результате пожара на газопроводе на улице Одишелидзе, 47 сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт, через которые "Теласи" распределял электроэнергию потребителям. Также в компании сообщили, что жителям района отключили газ, а пожар к этому времени ликвидирован. Аварийные службы "Теласи" находятся на месте, и ведутся восстановительные работы, которые предварительно продлятся до полуночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, компания "теласи"
грузия, новости, происшествия, компания "теласи"
Более 26 тысяч семей остались без электроснабжения в Тбилиси
22:48 28.08.2023 (обновлено: 23:06 28.08.2023)
В результате пожара на газопроводе сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Электроснабжение более 26 тысяч абонентов компании "Теласи" прекращено в связи с пожаром на газопроводе в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает Первый канал.
По информации телеканала, в результате пожара на газопроводе на улице Одишелидзе, 47 сгорели высоковольтные кабели напряжением 35 киловольт, через которые "Теласи" распределял электроэнергию потребителям.
Также в компании сообщили, что жителям района отключили газ, а пожар к этому времени ликвидирован.
Аварийные службы "Теласи" находятся на месте, и ведутся восстановительные работы, которые предварительно продлятся до полуночи.