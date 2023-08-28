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Достопримечательности Тбилиси: красота водопадов Цавкиси – видео
Достопримечательности Тбилиси: красота водопадов Цавкиси – видео
Живописное место для прогулок появилось практически в центре Тбилиси. Репортер Sputnik решил там побывать и заснять все на видео. 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T12:40+0400
2023-08-28T12:40+0400
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Это водопады Цавкиси, которые находятся неподалеку от входа в парк Мтацминда. К водопадам проложены новые пешеходные дорожки. Маршрут длиной несколько километров не очень сложный. Недалеко даже есть парковка, и к водопадам можно доехать на велосипеде. Но все пока осложняет угроза камнепадов. Хотя, несмотря на то, что с гор временами падают камни, популярность маршрута растет.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, видео
Достопримечательности Тбилиси: красота водопадов Цавкиси – видео
12:40 28.08.2023 (обновлено: 12:51 28.08.2023)
Живописное место для прогулок появилось практически в центре Тбилиси. Репортер Sputnik решил там побывать и заснять все на видео.
Это водопады Цавкиси, которые находятся неподалеку от входа в парк Мтацминда. К водопадам проложены новые пешеходные дорожки. Маршрут длиной несколько километров не очень сложный.
Недалеко даже есть парковка, и к водопадам можно доехать на велосипеде. Но все пока осложняет угроза камнепадов. Хотя, несмотря на то, что с гор временами падают камни, популярность маршрута растет.