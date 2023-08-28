https://sputnik-georgia.ru/20230828/dostoprimechatelnosti-tbilisi-krasota-vodopadov-tsavkisi---video-281730481.html

Достопримечательности Тбилиси: красота водопадов Цавкиси – видео

Достопримечательности Тбилиси: красота водопадов Цавкиси – видео

Живописное место для прогулок появилось практически в центре Тбилиси. Репортер Sputnik решил там побывать и заснять все на видео. 28.08.2023, Sputnik Грузия

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Это водопады Цавкиси, которые находятся неподалеку от входа в парк Мтацминда. К водопадам проложены новые пешеходные дорожки. Маршрут длиной несколько километров не очень сложный. Недалеко даже есть парковка, и к водопадам можно доехать на велосипеде. Но все пока осложняет угроза камнепадов. Хотя, несмотря на то, что с гор временами падают камни, популярность маршрута растет.

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