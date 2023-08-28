Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230828/dvizhenie-na-doroge-oni-sachkhere-vosstanovleno-281729104.html
Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено
Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено
По словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T13:02+0400
2023-08-28T13:02+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281626558_0:192:2049:1344_1920x0_80_0_0_b1bb0e0b51efa858a585e2a8f7a9d382.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на участке автомобильной дороги Они-Сачхере, где два назад сошел оползень, восстановлено, сообщает телекомпания "Рустави-2". К этому времени, по словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли. На участке, где сошел оползень, продолжаются работы. В целях безопасности контролируется движение автомобилей. Два дня назад на 107 км участка данной автомобильной дороги во время укрепительных работ обрушилась масса земли. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, меры безопасности были приняты сразу же. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281626558_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_4d2c15703adf80125a9730f9644cb5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, тбилиси, департамент автомобильных дорог

Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено

13:02 28.08.2023
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
По словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на участке автомобильной дороги Они-Сачхере, где два назад сошел оползень, восстановлено, сообщает телекомпания "Рустави-2".
К этому времени, по словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли. На участке, где сошел оползень, продолжаются работы. В целях безопасности контролируется движение автомобилей.
Два дня назад на 107 км участка данной автомобильной дороги во время укрепительных работ обрушилась масса земли. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, меры безопасности были приняты сразу же.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0