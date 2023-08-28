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Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено
Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено
По словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T13:02+0400
2023-08-28T13:02+0400
2023-08-28T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на участке автомобильной дороги Они-Сачхере, где два назад сошел оползень, восстановлено, сообщает телекомпания "Рустави-2". К этому времени, по словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли. На участке, где сошел оползень, продолжаются работы. В целях безопасности контролируется движение автомобилей. Два дня назад на 107 км участка данной автомобильной дороги во время укрепительных работ обрушилась масса земли. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, меры безопасности были приняты сразу же. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Движение на дороге Они-Сачхере восстановлено
По словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik.
Движение автотранспорта на участке автомобильной дороги Они-Сачхере, где два назад сошел оползень, восстановлено, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
К этому времени, по словам специалистов, больше нет опасности повторения обрушения массы земли. На участке, где сошел оползень, продолжаются работы. В целях безопасности контролируется движение автомобилей.
Два дня назад на 107 км участка данной автомобильной дороги во время укрепительных работ обрушилась масса земли. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, меры безопасности были приняты сразу же.