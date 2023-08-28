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Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время

Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время

В ходе визита запланировано обсуждение зерновой сделки 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время, где обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече президента Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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