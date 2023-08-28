https://sputnik-georgia.ru/20230828/erdogan-posetit-sochi-v-blizhayshee-vremya-281740118.html
Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время
Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время
В ходе визита запланировано обсуждение зерновой сделки 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T20:53+0400
2023-08-28T20:53+0400
2023-08-28T20:53+0400
новости
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_0:179:2889:1805_1920x0_80_0_0_f9ebb75572137f588833d8f7d0c0bbe0.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время, где обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече президента Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_15:174:2514:2048_1920x0_80_0_0_a6901d34b6d115d3edf92e47b42993b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, оон, россия
новости, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, оон, россия
Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время
В ходе визита запланировано обсуждение зерновой сделки
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи в ближайшее время, где обсудит с российской стороной зерновую сделку, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече президента Владимира Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии.
"В ближайшее время ожидается визит господина президента (Эрдогана – ред.) в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки – ред.). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты", – сказал Челик на брифинге в понедельник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.