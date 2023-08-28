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Град, молния и ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Град, молния и ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T23:27+0400
2023-08-28T23:27+0400
2023-08-28T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Погода на большей территории Грузии ухудшится со вторника, 29 августа, днем ожидается кратковременный дождь, местами ливень, молнии, град и ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По информации агентства, ухудшение погоды ожидается и в некоторых частях прибрежных районов Черного моря. Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползневых процессов в горных районах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Град, молния и ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
23:27 28.08.2023 (обновлено: 23:52 28.08.2023)
Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Погода на большей территории Грузии ухудшится со вторника, 29 августа, днем ожидается кратковременный дождь, местами ливень, молнии, град и ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По информации агентства, ухудшение погоды ожидается и в некоторых частях прибрежных районов Черного моря.
Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползневых процессов в горных районах страны.