https://sputnik-georgia.ru/20230828/grad-molniya-i-veter---sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-281743108.html

Град, молния и ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Град, молния и ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T23:27+0400

2023-08-28T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Погода на большей территории Грузии ухудшится со вторника, 29 августа, днем ожидается кратковременный дождь, местами ливень, молнии, град и ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По информации агентства, ухудшение погоды ожидается и в некоторых частях прибрежных районов Черного моря. Ожидаемые обильные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползневых процессов в горных районах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии