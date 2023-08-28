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Граждан Грузии поздравили с Мариамоба
Граждан Грузии поздравили с Мариамоба
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T12:32+0400
2023-08-28T12:32+0400
2023-08-28T12:32+0400
религия
грузия
новости
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мариамоба
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии поздравило всех верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы>>В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , грузия, новости, иерусалим, мариамоба
религия , грузия, новости, иерусалим, мариамоба
Граждан Грузии поздравили с Мариамоба
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии поздравило всех верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
"Мариамоба – это один из двенадцати великих престольных праздников в православии. Согласно христианской вере, на третий день Господь воскресил Богоматерь, похороненную в котловине Гефсимании, и вознес в Небеса, поэтому церковь называет кончину Богоматери успением", – говорится в сообщении агентства.
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.