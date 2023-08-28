https://sputnik-georgia.ru/20230828/iliya-ii-pozdravil-veruyuschikh-s-mariamoba-281732399.html

Илия II поздравил верующих с Мариамоба

Илия II поздравил верующих с Мариамоба

Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников в Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Мариамоба в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси, где Святейший присутствовал на торжественном богослужении. В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, общество, тбилиси, иерусалим