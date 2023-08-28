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Илия II поздравил верующих с Мариамоба
Илия II поздравил верующих с Мариамоба
Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников в Грузии 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T13:45+0400
2023-08-28T13:45+0400
2023-08-28T14:03+0400
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общество
тбилиси
иерусалим
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Мариамоба в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси, где Святейший присутствовал на торжественном богослужении. В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , грузия, общество, тбилиси, иерусалим
религия , грузия, общество, тбилиси, иерусалим
Илия II поздравил верующих с Мариамоба
13:45 28.08.2023 (обновлено: 14:03 28.08.2023)
Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников в Грузии
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Мариамоба в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси, где Святейший присутствовал на торжественном богослужении.
В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
"Поздравляю с Мариамоба... С нами есть Бог", – сказал патриарх.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.