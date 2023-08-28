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Итальянский певец Аль Бано впервые выступит в Грузии

Итальянский певец Аль Бано впервые выступит в Грузии

Популярность Аль Бано давно уже перешла границы родной Италии 28.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Легендарный итальянский эстрадный певец, исполнитель хита Felicità Аль Бано впервые выступит на большой сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 24 ноября, говорится в сообщении организаторов. Альбано Антонио Карризи родился в семье крестьян Кармелло и Иоаланды Карризи. Отец Альбано во время Второй мировой войны был в Албании и в память об этом дал сыну имя Ал(ь)бано (Албанец), хотя такого имени в итальянском языке не существует. Позже Альбано разделил свое имя на Аль Бано, которое и стало его сценическим псевдонимом. Cвою первую песню Аль Бано сочинил уже в 12 лет, а в шестнадцать – покинул родной дом и уехал в Милан, твердо решив стать певцом. Юноша не прогадал, ведь впереди Аль Бано ждала блестящая карьера и десятки записанных альбомов. Долгое время Аль Бано выступал в дуэте с женой Роминой Пауэр. В 1984 году Аль Бано и Ромина победили на конкурсе в Сан-Ремо с песней Ci sara ("Так будет"). Но к 90-м их популярность начала угасать. И вскоре Аль Бано продолжил карьеру в сольном формате.Аль Бано отличился не только на сцене. В 2022-м он был внесен в избирательный список кандидатов в президенты Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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