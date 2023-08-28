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На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из 700 большегрузов
На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из 700 большегрузов
Из 14 полос на "Верхнем Ларсе" работает семь, что отразилось на пропускной способности 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T19:40+0400
2023-08-28T19:40+0400
2023-08-28T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Количество транзитных большегрузов, из-за ремонтных работ ожидающих выезда из России в Грузию на КПП "Верхний Ларс", увеличилось до 700 единиц, сообщает информационный портал REGION15.RU со ссылкой на вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. В течение трех дней работы завершатся, и пункт пропуска будет работать в штатном режиме, отметил он.В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП выросло с 15 до 39, которые были открыты 15 июня.По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, северная осетия, верхний ларс, россия
На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из 700 большегрузов
Из 14 полос на "Верхнем Ларсе" работает семь, что отразилось на пропускной способности
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Количество транзитных большегрузов, из-за ремонтных работ ожидающих выезда из России в Грузию на КПП "Верхний Ларс", увеличилось до 700 единиц, сообщает информационный портал REGION15.RU со ссылкой на вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
"Из 14 полос на выезде работает семь, что сказалось на пропускной способности Верхнего Ларса. Весь транспорт находится на специализированных стоянках в районе населенных пунктов Ларс, Чми", – заявил вице-премьер Ирбек Томаев.
В течение трех дней работы завершатся, и пункт пропуска будет работать в штатном режиме, отметил он.
В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП выросло с 15 до 39, которые были открыты 15 июня.
По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки.
До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.