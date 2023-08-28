https://sputnik-georgia.ru/20230828/na-verkhnem-larse-sobralas-ochered-iz-700-bolshegruzov-281740838.html

На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из 700 большегрузов

На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из 700 большегрузов

Из 14 полос на "Верхнем Ларсе" работает семь, что отразилось на пропускной способности 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T19:40+0400

2023-08-28T19:40+0400

2023-08-28T19:40+0400

грузия

новости

северная осетия

верхний ларс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24169/49/241694982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_890452033aad2f7713efe4b724e84a88.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Количество транзитных большегрузов, из-за ремонтных работ ожидающих выезда из России в Грузию на КПП "Верхний Ларс", увеличилось до 700 единиц, сообщает информационный портал REGION15.RU со ссылкой на вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. В течение трех дней работы завершатся, и пункт пропуска будет работать в штатном режиме, отметил он.В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП выросло с 15 до 39, которые были открыты 15 июня.По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

северная осетия

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, северная осетия, верхний ларс, россия