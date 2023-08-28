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Погиб, спасая собак: жителю Кобулети возвели памятник
Погиб, спасая собак: жителю Кобулети возвели памятник
Мужчина вошел в бушующее море, чтобы спасти своих собак 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Жителю черноморского города Кобулети (регион Аджария) Автандилу Цхведиани, который погиб, спасая собак во время шторма, появился в одном из скверов города, пишет одна из пользователей соцсети Русо Давитадзе.Автандил Цхведиани погиб 5 августа 2019 года в возрасте 51 года. Его собаки Джесси и Басти не могли выбраться на сушу из-за высоких волн и ветра. Мужчине пришлось войти в воду, чтобы спасти их. Цхведиани вынес на берег одну из собак, а когда вернулся за второй, то не смог выбраться из воды. Кстати, вторая собака, из-за которой Автандилу пришлось вернуться в бушующее море, самостоятельно выбралась на берег и через несколько часов вернулась домой. Ранее мэрия города объявила конкурс на лучший проект памятника погибшему. Общая стоимость мемориала – шесть тысяч лари (более 2,2 тысячи долларов США). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кобулети, тбилиси, аджария
Погиб, спасая собак: жителю Кобулети возвели памятник
14:01 28.08.2023 (обновлено: 15:03 28.08.2023)
Мужчина вошел в бушующее море, чтобы спасти своих собак
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Жителю черноморского города Кобулети (регион Аджария) Автандилу Цхведиани, который погиб, спасая собак во время шторма, появился в одном из скверов города, пишет одна из пользователей соцсети Русо Давитадзе.
Автандил Цхведиани погиб 5 августа 2019 года в возрасте 51 года. Его собаки Джесси и Басти не могли выбраться на сушу из-за высоких волн и ветра. Мужчине пришлось войти в воду, чтобы спасти их. Цхведиани вынес на берег одну из собак, а когда вернулся за второй, то не смог выбраться из воды. Кстати, вторая собака, из-за которой Автандилу пришлось вернуться в бушующее море, самостоятельно выбралась на берег и через несколько часов вернулась домой.
"Это человек был жителем Кобулети – Автандил Цхведиани, который вошел в море, спасая собак… Одна из строительных компаний поставила ему памятник, который в ближайшие дни публично откроется", – написала Давитадзе.
Ранее мэрия города объявила конкурс на лучший проект памятника погибшему. Общая стоимость мемориала – шесть тысяч лари (более 2,2 тысячи долларов США).