https://sputnik-georgia.ru/20230828/skolko-mariam-zhivet-v-gruzii--obnovlennye-dannye-281735572.html
Сколько Мариам живет в Грузии – обновленные данные
Сколько Мариам живет в Грузии – обновленные данные
Праздник Успения Девы Марии в Грузии называют Мариамоба 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T15:40+0400
2023-08-28T15:40+0400
2023-08-28T15:40+0400
общество
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агентство развития государственных сервисов
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Именем Мариам с начала 2023 года в Грузии назвали 658 девочек, всего в стране 118 453 носительницы этого имени, сообщили в Агентстве развития государственных сервисов Министерства юстиции. В понедельник, 28 августа, православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Мариам – это еврейское имя, которое означает "неустрашимая, бесстрашная, непокорная". С арабского это имя переводится как "служащая Богу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, агентство развития государственных сервисов, министерство юстиции грузии
общество, грузия, новости, агентство развития государственных сервисов, министерство юстиции грузии
Сколько Мариам живет в Грузии – обновленные данные
Праздник Успения Девы Марии в Грузии называют Мариамоба
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Именем Мариам с начала 2023 года в Грузии назвали 658 девочек, всего в стране 118 453 носительницы этого имени, сообщили в Агентстве развития государственных сервисов Министерства юстиции.
В понедельник, 28 августа, православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
В Грузии Мариамоба – это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Мариам – это еврейское имя, которое означает "неустрашимая, бесстрашная, непокорная". С арабского это имя переводится как "служащая Богу".