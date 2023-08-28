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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 августа до 3 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 августа до 3 сентября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 28.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую, местами ясную погода. В понедельник, 28 августа, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 27 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:41. Во вторник, 29 августа, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:22. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:39. В среду, 30 августа, в Тбилиси практически весь день синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:23. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:38. В четверг, 31 августа, в Тбилиси погода прояснится и будет преимущественной ясной и солнечной. Восход солнца будет в 06:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:36. В пятницу, 1 сентября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:25. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:34. В субботу, 2 сентября, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 06:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:33. В воскресенье, 3 сентября, в столице Грузии ожидается облачная погода и дожди. Восход солнца будет в 06:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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