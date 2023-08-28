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Установка защитной сетки от камнепада в Тбилиси обойдется в 4 млн лари
Установка защитной сетки от камнепада в Тбилиси обойдется в 4 млн лари
Сетка на шоссе Амирэджиби, сделанная на склоне несколько лет назад, больше не обеспечивает безопасность, поэтому принято решение ее обновить 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T17:05+0400
2023-08-28T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Продолжается очистка скалы и установка защитной сетки от камнепада у склона на шоссе Чабуа Амирэджиби в столичном районе Сабуртало, стоимость проекта составляет 4 млн 424 тыс. лари (более 1,7 млн долларов), сообщает медиа-платформа BM.ge со ссылкой на Агентство госзакупок Грузии. Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. В мэрии заявили, что благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток. В связи с проведением работ на дороге ограничено движение транспорта. По информации Агентства госзакупок, опасность камнепада существует на участке дороги от пересечения шоссе Амирэджиби и Какутсы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили. В последнее время процесс камнепада активизировался, увеличились и размеры упавших камней. Большие валуны нарушили целостность сетки, установленной много лет назад, и она больше не может обеспечивать безопасность территории, отметили в агентстве. По информации агентства, необходимо немедленно приступить к детальному изучению этого участка скалы и, параллельно опираясь на получаемые данные, установить сетку против камнепада по принципу анкеровки (это фиксация элементов строительной конструкции и оборудования анкерами или другими элементами, которые воспринимают нагрузку и передают ее опорному устройству).В связи с запланированными работами с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 12:00 частично ограничено движение транспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Цинцадзе, до улицы Тамарашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Установка защитной сетки от камнепада в Тбилиси обойдется в 4 млн лари
17:05 28.08.2023 (обновлено: 17:47 28.08.2023)
Сетка на шоссе Амирэджиби, сделанная на склоне несколько лет назад, больше не обеспечивает безопасность, поэтому принято решение ее обновить
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Продолжается очистка скалы и установка защитной сетки от камнепада у склона на шоссе Чабуа Амирэджиби в столичном районе Сабуртало, стоимость проекта составляет 4 млн 424 тыс. лари (более 1,7 млн долларов), сообщает медиа-платформа BM.ge со ссылкой на Агентство госзакупок Грузии.
Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. В мэрии заявили, что благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток. В связи с проведением работ на дороге ограничено движение транспорта.
По информации Агентства госзакупок, опасность камнепада существует на участке дороги от пересечения шоссе Амирэджиби и Какутсы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили.
"Шоссе Чабуа Амирэджиби вдоль дороги граничит со скалой, на которой есть проблемные участки с точки зрения камнепада. Несколько лет назад на нескольких участках скалы были установлены защитные сетки против камнепада по принципу завесы, регулярно проводится очистка и наблюдение за обвалившейся у основания скалы массой", – говорится в информации агентства.
В последнее время процесс камнепада активизировался, увеличились и размеры упавших камней. Большие валуны нарушили целостность сетки, установленной много лет назад, и она больше не может обеспечивать безопасность территории, отметили в агентстве.
"По части ухода выполняется вывоз упавшей массы, но увеличение интенсивности камнепада налицо", – говорится в сообщении.
По информации агентства, необходимо немедленно приступить к детальному изучению этого участка скалы и, параллельно опираясь на получаемые данные, установить сетку против камнепада по принципу анкеровки (это фиксация элементов строительной конструкции и оборудования анкерами или другими элементами, которые воспринимают нагрузку и передают ее опорному устройству).
В связи с запланированными работами с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 12:00 частично ограничено движение транспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Цинцадзе, до улицы Тамарашвили.