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Власти Парижа вводят запрет на пользование арендованными электросамокатами
Власти Парижа вводят запрет на пользование арендованными электросамокатами
За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T22:16+0400
2023-08-28T22:16+0400
2023-08-28T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Власти Парижа приняли решение c 1 сентября не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые используют электросамокаты.Город станет первой европейской столицей, запретившей использование двухколесных транспортных средств. Их поставщики должны убрать все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа.За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля. Голосовавшие пояснили свое решение плохо припаркованными самокатами и проблемами безопасности пользователей.Город электроскутеров: в Тбилиси стали популярны электросамокаты - фото >>Результаты референдума подверглись критике из-за низкой явки парижан на голосование – 7,46%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, в мире, франция, париж
новости, общество, в мире, франция, париж
Власти Парижа вводят запрет на пользование арендованными электросамокатами
22:16 28.08.2023 (обновлено: 22:52 28.08.2023)
За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Власти Парижа приняли решение c 1 сентября не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые используют электросамокаты.
Город станет первой европейской столицей, запретившей использование двухколесных транспортных средств. Их поставщики должны убрать все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа.
За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля. Голосовавшие пояснили свое решение плохо припаркованными самокатами и проблемами безопасности пользователей.
Результаты референдума подверглись критике из-за низкой явки парижан на голосование – 7,46%.