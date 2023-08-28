https://sputnik-georgia.ru/20230828/vlasti-parizha-vvodyat-zapret-na-polzovanie-arendovannymi-elektrosamokatami-281741617.html

Власти Парижа вводят запрет на пользование арендованными электросамокатами

Власти Парижа вводят запрет на пользование арендованными электросамокатами

За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля 28.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Власти Парижа приняли решение c 1 сентября не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые используют электросамокаты.Город станет первой европейской столицей, запретившей использование двухколесных транспортных средств. Их поставщики должны убрать все имеющиеся в наличии самокаты до 31 августа.За это решение проголосовали 89% из 103 084 парижан, которые участвовали в референдуме, организованном парижской мэрией 2 апреля. Голосовавшие пояснили свое решение плохо припаркованными самокатами и проблемами безопасности пользователей.Город электроскутеров: в Тбилиси стали популярны электросамокаты - фото >>Результаты референдума подверглись критике из-за низкой явки парижан на голосование – 7,46%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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