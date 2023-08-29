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СВО: "контрнаступление" ВСУ переносится на 2024 год

СВО: "контрнаступление" ВСУ переносится на 2024 год

Декларированные планы и цели украинской армии становятся все более далекими от реальности и от успеха на поле боя, отмечает военный обозреватель. 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T10:41+0400

2023-08-29T10:41+0400

2023-08-29T10:41+0400

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Киевский режим еще мечтает о скором "возвращении Крыма", однако обещает Западу "прорыв" российской обороны лишь весной 2024 года. Арсеналы США и НАТО, потенциал западного ВПК объективно не позволяют "зарядить" украинский конфликт на многолетнюю, "афганскую" дистанцию. Развязка ближе, чем может показаться.Российское наступление под Купянском ускоряет крах противника на южном участке фронта. Напуганное продвижением российских войск в Харьковской области командование ВСУ нарушает "рекомендации Пентагона", и перебрасывает оставшиеся резервы с главного, Запорожского направления в район Купянска. Стратегов США возмущает "непослушание" бандеровской армии – распыление резервов, безуспешные попытки "вернуть Бахмут". Пентагон настаивает на концентрации всех сил и средств на Запорожском направлении. Видимый провал контрнаступления на юге американцев волнует гораздо больше, чем возможное обрушение фронта ВСУ на севере.Запад пытается компенсировать отсутствие успехов на украинском ТВД массовым тиражированием дичайшей дезинформации о прорыве "самой сложной линии" российской обороны и достаточных для развития "осеннего контрнаступления" ресурсах ВСУ. Для реализации нового "контрнаступления" Генштаб ВСУ намерен в 2023 году мобилизовать, подготовить и вооружить 200 – 300 тысяч резервистов. До сего дня украинские военкоматы призывали не более 7000 граждан в месяц, то есть лишь компенсировали потери ВСУ. Десятикратное ускорение мобилизации крайне маловероятно. О качестве резерва можно судить по факту появления на курсах переподготовки в Германии украинских танкистов в возрасте старше 70 лет.ВСУ несут колоссальные потери. На Запорожском направлении только на штурм села Работино украинское командование за три месяца бросило 60 тысяч бойцов из состава 15 бригад. При этом ВСУ безвозвратно и безрезультатно потеряли около 30 тысяч человек. Работино полностью разрушено, однако украинскими войсками не контролируется. Важно понимать, что села Пятихатки, Жеребянки, Работино – зона обеспечения безопасности переднего края, здесь находятся передовые укрепрайоны с плотными минными полями для уничтожения живой силы и бронетехники противника. Первая линия эшелонированной обороны российских войск (более серьезная фортификационная система) находится южнее, до нее подразделения ВСУ не дошли. Сделать это под массированными ударами ВС России практически невозможно.Щедрость Запада знает границыЗа минувшие сутки на Запорожском направлении, в районах Работино и Вербовое подразделения ВС России успешно отразили семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. В Харьковской области российские войска продолжают теснить украинские подразделения вблизи Купянска, "отодвигая" их к реке Оскол. Отвечая на обстрелы Донбасса американскими кассетными снарядами, ВС РФ начали активно применять кассетные и термические боеприпасы по украинским позициям. Развитие событий на линии фронта, приближение сентября и осенней распутицы не обещают ВСУ и НАТО ничего хорошего. В обозримой перспективе "медленный прогресс Украины" останется лишь фигурой речи западных СМИ.Злонамеренные действия Вашингтона могут на время продлить "донорские" оружейные поставки и агонию киевского режима. Изменить баланс сил в зоне СВО американцы и их союзники (лимитрофы) не в состоянии. За полтора года боевых действий ВСУ истратили более 2 млн натовских снарядов калибра 155 мм общей стоимостью около 10 млрд долларов. Американские генералы считают, что украинские войска напрасно и беспорядочно расходуют боеприпасы. Как бы то ни было, арсеналы Запада практически исчерпаны, ВПК буксует и с потребностями ВСУ не справляется. Дополнительные поставки артиллерийских орудий (ракет, самолетов) огневого могущества украинской армии заметно не прибавят.В ходе предвыборных президентских дебатов в Америке самые популярные кандидаты от республиканской партии Вивек Рамасвами и Рон Десантис высказались против военной помощи Украине, которая "не является приоритетом для США". На пороге осени марионеточный киевский режим, безрассудно требующий "капитуляции России и выплаты репараций", начал осознавать всю шаткость "донорских" поставок и военных планов НАТО.С другой стороны, российский ОПК уверенно наращивает объемы производства, расширяет спектр вооружений и боеприпасов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня напомнил, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений и боеприпасов в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. И этим разительно отличается от паразитической бандеровской Украины, живущей только подачками Запада.Международная изоляция РФ остается мифом. Российская экономика на фоне СВО растет – пятое место в мире и первое в Европе, это выводы МВФ и Всемирного банка по итогам 2022 года.Логика эскалации завела США и НАТО в тупик, из которого на украинском ТВД есть только один выход – позорная и унизительная капитуляция по афганскому.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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