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Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
Париж станет первым европейским городом, в котором с первого сентября будет запрещена аренда электросамокатов 29.08.2023, Sputnik Грузия
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Власти Парижа первыми в Европе запретят в городе передвижение на электросамокатах.Решение приняли по итогам общегородского референдума. Более 100 тыс. парижан приняли участие в голосовании. Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотография, фотоленты, париж, европа, в мире

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

12:10 29.08.2023
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Париж станет первым европейским городом, в котором с первого сентября будет запрещена аренда электросамокатов
Власти Парижа первыми в Европе запретят в городе передвижение на электросамокатах.
Решение приняли по итогам общегородского референдума. Более 100 тыс. парижан приняли участие в голосовании. Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
© iStock.com / VladZymovin

C 1сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов.

C 1сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов. - Sputnik Грузия
1/8
© iStock.com / VladZymovin

C 1сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов.

© AFP 2023 / Alain Jocard

Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл еще в апреле этого года.

Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл еще в апреле этого года. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Alain Jocard

Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл еще в апреле этого года.

© AFP 2023 / Joel Saget

В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан.

В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Joel Saget

В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан.

© AFP 2023 / Geoffroy Van Der Hasselt

Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.

Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2023 / Geoffroy Van Der Hasselt

Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.

© AFP 2023 / Christophe Archambault

Ведь жителей столицы беспокоит растущее число ДТП на улицах города.

Ведь жителей столицы беспокоит растущее число ДТП на улицах города. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Christophe Archambault

Ведь жителей столицы беспокоит растущее число ДТП на улицах города.

© iStock.com / HJBC

Три компании-оператора обязуются убрать свои электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа.

Три компании-оператора обязуются убрать свои электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа. - Sputnik Грузия
6/8
© iStock.com / HJBC

Три компании-оператора обязуются убрать свои электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа.

© AP Photo / Francisco Seco

Не все компании согласны с подобным решением, и они готовы оспаривать его в суде.

Не все компании согласны с подобным решением, и они готовы оспаривать его в суде. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Francisco Seco

Не все компании согласны с подобным решением, и они готовы оспаривать его в суде.

© AP Photo / Thibault Camus

Париж стал первым европейским городом, в котором вводят такой запрет.

Париж стал первым европейским городом, в котором вводят такой запрет. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Thibault Camus

Париж стал первым европейским городом, в котором вводят такой запрет.

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