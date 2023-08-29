https://sputnik-georgia.ru/20230829/281749748.html
Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
Париж станет первым европейским городом, в котором с первого сентября будет запрещена аренда электросамокатов 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T12:10+0400
2023-08-29T12:10+0400
2023-08-29T12:10+0400
мультимедиа
новости в фотографиях
фотография
фотоленты
париж
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281749926_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_75a2d0f7af8757cb67d7cfdc11c75868.jpg
Власти Парижа первыми в Европе запретят в городе передвижение на электросамокатах.Решение приняли по итогам общегородского референдума. Более 100 тыс. парижан приняли участие в голосовании. Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
париж
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281749926_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3cb7565b3b3e49002ee76843da913686.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотография, фотоленты, париж, европа, в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотография, фотоленты, париж, европа, в мире
Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты
Париж станет первым европейским городом, в котором с первого сентября будет запрещена аренда электросамокатов
Власти Парижа первыми в Европе запретят в городе передвижение на электросамокатах.
Решение приняли по итогам общегородского референдума. Более 100 тыс. парижан приняли участие в голосовании. Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
© iStock.com / VladZymovin
C 1сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов.
C 1сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов.
© AFP 2023 / Alain Jocard
Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл еще в апреле этого года.
Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл еще в апреле этого года.
© AFP 2023 / Joel Saget
В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан.
В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан.
© AFP 2023 / Geoffroy Van Der Hasselt
Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.
© AFP 2023 / Christophe Archambault
Ведь жителей столицы беспокоит растущее число ДТП на улицах города.
Ведь жителей столицы беспокоит растущее число ДТП на улицах города.
© iStock.com / HJBC
Три компании-оператора обязуются убрать свои электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа.
Три компании-оператора обязуются убрать свои электросамокаты с улиц Парижа до 31 августа.
© AP Photo / Francisco Seco
Не все компании согласны с подобным решением, и они готовы оспаривать его в суде.
Не все компании согласны с подобным решением, и они готовы оспаривать его в суде.
© AP Photo / Thibault Camus
Париж стал первым европейским городом, в котором вводят такой запрет.
Париж стал первым европейским городом, в котором вводят такой запрет.