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Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

Париж станет первым европейским городом, в котором с первого сентября будет запрещена аренда электросамокатов 29.08.2023, Sputnik Грузия

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Власти Парижа первыми в Европе запретят в городе передвижение на электросамокатах.Решение приняли по итогам общегородского референдума. Более 100 тыс. парижан приняли участие в голосовании. Запрет на использование самокатов поддержали 89% опрошенных.

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