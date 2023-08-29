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Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России

Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России

Россия не будет бежать впереди паровоза и кричать о громких "перемогах" – оставит это киевскому режиму и Североатлантическому альянсу 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T18:37+0400

2023-08-29T18:37+0400

2023-08-29T18:37+0400

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Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных "перемогах" Европы над Россией, на днях вдруг вышла с похоронным заголовком: "Торговля зерном: доминирование России продолжится".Авторы статьи сквозь зубы признались, что, несмотря на весь оголтелый экономический и политический прессинг, на мировом продовольственном рынке перед Россией открываются "довольно светлые перспективы", пишет колумнист РИА Новости.Отдаем должное искусному жонглированию словами, потому что на самом деле "довольно светлые перспективы" – это безоговорочное мировое доминирование России по объемам производства и экспорта зерна с почти четвертью рынка по одной пшенице.Описывая горести западного рынка, в числе которых серьезное снижение мирового производства, поставок и запасов пшеницы из-за неурожаев в Канаде и Европе, любители французских булок фактически высекли сами себя и заявили, что доминирование России даже "необходимо в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения".Же не манж па сис жур у наших непартнеров случился не просто так: все ведущие профильные мировые ведомства и агентства почти синхронно вышли с совершенно неутешительными для Запада цифрами и выводами.Минсельхоз США "обрадовал" рынок, сообщив, что урожаи пшеницы в Евросоюзе и Канаде падают из-за засух.Агентство Standard & Poor’s Global Market Intelligence опубликовало минорный доклад, согласного которому в мировом экспорте пшеницы доля США к 2025 году упадет до 12%, а экспорт пшеницы и кукурузы с Украины на фоне конфликта сколлапсировал более чем в 2 раза.Согласно крупнейшему агентству Agritel, мировые цены на зерновые и растительное масло будут неизбежно расти из-за неблагоприятных климатических условий и падения урожаев в основных странах-производителях.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в этом сезоне экспорт пшеницы из Бразилии упал на 44%, Индии – на 30%, Австралии – на 12%, а Аргентины – на 7%.Добавим к мировым неурожаям и засухам антироссийские санкции и военные действия – и санкционеры могут смело пожинать то, что они заслуживают: всего за месяц мировые цены на пшеницу выросли на 2,3%, на кукурузу – на 3,7%, а на рис – на 3,2%.Нам жаль североамериканцев и европейцев (на самом деле нет) и жителей Африки и арабских стран (да), но вышли мы из зерновой сделки не из-за вредности, а из-за лжи и козней ее "гарантов", поэтому совершенно не переживаем из-за прироста нашей доли за счет Украины и, так и быть, готовы взять на себя бремя украинских поставок ее бывшим покупателям.Бремя это не сильно тяжелое, потому что, в отличие от остального мира, Россия стабильно бьет рекорды по производству зерна. В этом году в России урожай зерна ожидается на уровне 140 млн тонн (из которых не менее 90 млн тонн пшеницы), что является вторым по значимости рекордом за всю современную историю. Отметим, что в эту цифру внесли вклад новые территории, где даже на фоне боевых действий и близости фронта мы смогли собрать почти 5 млн тонн зерна.Рекорды ставит и производство, и экспорт муки: в этом году Россия экспортировала более 800 тыс. тонн, а произвела почти 9,5 млн тонн муки.Вчера Минсельхоз России сообщил, что российские перерабатывающие предприятия на 100% обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. На фоне катастрофических для Запада новостей с полей Bloomberg заявил, что "богатый урожай после выхода из зерновой сделки дает Москве преимущество над Украиной и западными странами" и что может (о ужас!) статься так, что "Вашингтон и Брюссель будут вынуждены делать Москве уступки или выплачивать восточноевропейским странам огромные субсидии".Но мы не будем бежать впереди паровоза и кричать о громких "перемогах" – оставим это киевскому режиму и НАТО. Мы будем спокойно работать, строить и растить хлеб дальше. У кого булки толще – покажут время, Цельсий и Фаренгейт, а они на нашей стороне.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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