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Авиаэксперт Гусаров о новом российско-белорусском самолёте
Авиаэксперт Гусаров о новом российско-белорусском самолёте
Уже в этом десятилетии Россия будет сама обеспечивать себя новейшими авиалайнерами, такими как МС-21 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T09:45+0400
2023-08-29T09:45+0400
2023-08-29T09:56+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Какие ещё модели воздушного транспорта могут появиться в парках российских авиакомпаний? Есть ли у российских самолетов потенциал выхода на мировые рынки? Как Беларусь может войти в элитный клуб стран-авиастроителей? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, беларусь, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, беларусь, в мире, видео
Авиаэксперт Гусаров о новом российско-белорусском самолёте
09:45 29.08.2023 (обновлено: 09:56 29.08.2023)
Уже в этом десятилетии Россия будет сама обеспечивать себя новейшими авиалайнерами, такими как МС-21
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Какие ещё модели воздушного транспорта могут появиться в парках российских авиакомпаний? Есть ли у российских самолетов потенциал выхода на мировые рынки? Как Беларусь может войти в элитный клуб стран-авиастроителей?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.