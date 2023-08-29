https://sputnik-georgia.ru/20230829/aviaekspert-gusarov-o-novom-rossiysko-belorusskom-samolte-281748427.html

Авиаэксперт Гусаров о новом российско-белорусском самолёте

Авиаэксперт Гусаров о новом российско-белорусском самолёте

Уже в этом десятилетии Россия будет сама обеспечивать себя новейшими авиалайнерами, такими как МС-21 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T09:45+0400

2023-08-29T09:45+0400

2023-08-29T09:56+0400

мультимедиа

видео

россия

беларусь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281748259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a440cc34497fdef4397496b2291fe258.jpg

Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Какие ещё модели воздушного транспорта могут появиться в парках российских авиакомпаний? Есть ли у российских самолетов потенциал выхода на мировые рынки? Как Беларусь может войти в элитный клуб стран-авиастроителей? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, беларусь, в мире, видео