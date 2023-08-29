https://sputnik-georgia.ru/20230829/dva-cheloveka-pogibli-v-kvevri-v-zapadnoy-gruzii-281771992.html

Два человека погибли в квеври в Западной Грузии

Два человека погибли в квеври в Западной Грузии

Причиной смерти стало скопление газа в квеври, в котором была мезга 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T17:28+0400

2023-08-29T17:28+0400

2023-08-29T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Два человека погибли в квеври (глиняный сосуд для изготовления вина) с мезгой в селе Дими Багдатского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2". Спустившийся за мезгой (масса виноградной мякоти, кожицы, семян, полученная после дробления ягод) мужчина в возрасте около 40 лет потерял сознание. Сосед пошел за ним, чтобы помочь, но ему самому стало плохо. В результате оба скончались в квеври. Предположительно, причиной смерти стало скопление газа.Традиционно вино в квеври настаивается вместе с мезгой, которую после можно использовать для изготовления крепкого спиртного напитка чача. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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