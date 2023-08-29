https://sputnik-georgia.ru/20230829/grazhdane-gruzii-s-1-sentyabrya-smogut-podat-zayavku-na-besplatnoe-obuchenie-v-vuzakh-rossii--281755019.html

Граждане Грузии с 1 сентября смогут подать заявку на бесплатное обучение в вузах России

Граждане Грузии с 1 сентября смогут подать заявку на бесплатное обучение в вузах России

Кандидаты на обучение в пределах квоты должны зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и отправить ее на проверку 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T12:00+0400

2023-08-29T12:00+0400

2023-08-29T12:00+0400

грузия

новости

общество

россия

секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ стартует 1 сентября, сообщили в Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023 г.).Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com, заполнить анкету и отправить на проверку.Срок подачи заявки – с 01 сентября 2023 года по 01 ноября 2023 года включительно. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.По вопросам подачи документов обращаться: (+99532)2 913 264; edu-in-ru@mail.ru.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, россия, секция интересов россии при посольстве швейцарии