https://sputnik-georgia.ru/20230829/gruzinskiy-futbolist-mikautadze-podpishet-kontrakt-s-ayaksom---smi-281752079.html
Грузинский футболист Микаутадзе подпишет контракт с "Аяксом" – СМИ
Грузинский футболист Микаутадзе подпишет контракт с "Аяксом" – СМИ
Сообщается, что за Микаутадзе боролись несколько европейских клубов: "Лион", "Шеффилд", "Аякс" и "Лацио" 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T10:58+0400
2023-08-29T10:58+0400
2023-08-29T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе во вторник, 29 августа, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с голландским "Аяксом", сообщил известный итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо В конце прошлой недели французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания настаивали на "Аяксе". То же самое утверждает в соцсети французский журналист Мохаммад Тубаш-Тери. А французское издание le10sport опубликовало интересные подробности трансфера. Например, оказывается, за Микаутадзе боролись несколько европейских клубов: "Лион", "Шеффилд", "Аякс", "Лацио". Таким образом, Микутадзе станет самым дорогим игроком, покинувшим "Мец". Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored. Кроме того, по итогам сезона 2022/2023 Микаутадзе признали лучшим нападающим Лиги 2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе, футбол
спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе, футбол
Грузинский футболист Микаутадзе подпишет контракт с "Аяксом" – СМИ
10:58 29.08.2023 (обновлено: 11:43 29.08.2023)
Сообщается, что за Микаутадзе боролись несколько европейских клубов: "Лион", "Шеффилд", "Аякс" и "Лацио"
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе во вторник, 29 августа, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с голландским "Аяксом", сообщил известный итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо
В конце прошлой недели французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания настаивали на "Аяксе".
"Микаутадзе пройдет медицинское обследование в "Аяксе" во вторник, 29 августа. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и почти официально можно сказать, что Микаутадзе – игрок "Аякса", – написал Романо.
То же самое утверждает в соцсети французский журналист Мохаммад Тубаш-Тери.
"Жорж Микутадзе выбрал "Аякс". Нападающий "Мец" пройдет медицинское обследование перед переходом в команду Эредивизи и перейдет в "Аякс", – написал журналист.
А французское издание le10sport опубликовало интересные подробности трансфера. Например, оказывается, за Микаутадзе боролись несколько европейских клубов: "Лион", "Шеффилд", "Аякс", "Лацио".
"Игрок принял окончательное решение. Различные источники подтверждают, что Микаутадзе решил перейти в "Аякс", который заплатит "Мец" 20 миллионов евро", – сообщил le10sport.
Таким образом, Микутадзе станет самым дорогим игроком, покинувшим "Мец".
Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.
Кроме того, по итогам сезона 2022/2023 Микаутадзе признали лучшим нападающим Лиги 2.