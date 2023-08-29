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Грузия впервые примет участие в форуме детской литературы и чтения в Москве
Грузия впервые примет участие в форуме детской литературы и чтения в Москве
Специалисты по детской книге из Грузии приедут на Форум и примут участие в мероприятиях впервые 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Представители Грузии впервые примут участие на форуме стран СНГ по сотрудничеству в сфере детской литературы и чтения, который пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. В форуме примут участие детские писатели, художники-иллюстраторы, дизайнеры детских книг, библиотекари, специалисты в области детской литературы и чтения из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. В рамках мероприятия приезжает 30 гостей из стран СНГ и Грузии. Специалисты по детской книге из Грузии приедут на Форум и примут участие в мероприятиях впервые. Заседания форума будут проходить в Российской государственной детской библиотеке, а также на площадках Первой Московской международной детской книжной ярмарки (она пройдет в ЦВК "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной) и Читательской Ассамблеи Содружества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, общество, москва, снг
Грузия впервые примет участие в форуме детской литературы и чтения в Москве
19:47 29.08.2023 (обновлено: 19:53 29.08.2023)
Специалисты по детской книге из Грузии приедут на Форум и примут участие в мероприятиях впервые
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Представители Грузии впервые примут участие на форуме стран СНГ по сотрудничеству в сфере детской литературы и чтения, который пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября.
В форуме примут участие детские писатели, художники-иллюстраторы, дизайнеры детских книг, библиотекари, специалисты в области детской литературы и чтения из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
В рамках мероприятия приезжает 30 гостей из стран СНГ и Грузии. Специалисты по детской книге из Грузии приедут на Форум и примут участие в мероприятиях впервые.
"У нас запланированы их выступления и на Читательской ассамблее Содружества, которая будет проходить 30 и 31 августа, а уже 1 сентября на территории Российской государственной детской библиотеки у нас будут специализированы секции по представлению разных тенденций и детских книжных рынков, продвижению детской литературы в странах СНГ и в Грузии", – сказала куратор программы Мария Веденяпина.
Заседания форума будут проходить в Российской государственной детской библиотеке, а также на площадках Первой Московской международной детской книжной ярмарки (она пройдет в ЦВК "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной) и Читательской Ассамблеи Содружества.