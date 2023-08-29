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Импорт моллюсков обошелся Грузии в более чем $600 тыс долларов с начала 2023 года

Импорт моллюсков обошелся Грузии в более чем $600 тыс долларов с начала 2023 года

По количеству импортированных моллюсков лидирует Китай 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T13:20+0400

2023-08-29T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия импортировала 62 тонны моллюсков и других водных беспозвоночных на сумму 628,1 тысячи долларов за семь месяцев 2023 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По информации медиаплатформы "Коммерсант", наибольший импорт по сумме был осуществлен из Италии, а по количеству – из Китая. Грузинские улитки осенью отправятся на экспорт в Италию>>Из Италии импортирована одна тонна моллюсков и беспозвоночных на сумму 214,8 тысячи долларов, а из Китая было импортировано 33 тонны стоимостью 145,8 тысячи долларов. Кроме того, по семь тонн морепродуктов завезли из Нидерландов и Португалии на сумму 58,9 тысячи долларов и 57,9 тысячи долларов соответственно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, италия, китай, нидерланды, национальное агентство окружающей среды, сакстат