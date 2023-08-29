https://sputnik-georgia.ru/20230829/import-mollyuskov-oboshelsya-gruzii-v-bolee-chem-600-tys-dollarov-s-nachala-2023-goda-281757913.html
Импорт моллюсков обошелся Грузии в более чем $600 тыс долларов с начала 2023 года
Импорт моллюсков обошелся Грузии в более чем $600 тыс долларов с начала 2023 года
По количеству импортированных моллюсков лидирует Китай 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T13:20+0400
2023-08-29T13:20+0400
2023-08-29T13:20+0400
экономика
грузия
новости
италия
китай
нидерланды
национальное агентство окружающей среды
сакстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281758040_0:216:2871:1831_1920x0_80_0_0_d0c32e1890c5e85339e3d2e49b68d61a.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия импортировала 62 тонны моллюсков и других водных беспозвоночных на сумму 628,1 тысячи долларов за семь месяцев 2023 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По информации медиаплатформы "Коммерсант", наибольший импорт по сумме был осуществлен из Италии, а по количеству – из Китая. Грузинские улитки осенью отправятся на экспорт в Италию>>Из Италии импортирована одна тонна моллюсков и беспозвоночных на сумму 214,8 тысячи долларов, а из Китая было импортировано 33 тонны стоимостью 145,8 тысячи долларов. Кроме того, по семь тонн морепродуктов завезли из Нидерландов и Португалии на сумму 58,9 тысячи долларов и 57,9 тысячи долларов соответственно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
китай
нидерланды
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281758040_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_3ade10ff4e0e9a9026872bc9e154828b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, италия, китай, нидерланды, национальное агентство окружающей среды, сакстат
экономика, грузия, новости, италия, китай, нидерланды, национальное агентство окружающей среды, сакстат
Импорт моллюсков обошелся Грузии в более чем $600 тыс долларов с начала 2023 года
По количеству импортированных моллюсков лидирует Китай
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия импортировала 62 тонны моллюсков и других водных беспозвоночных на сумму 628,1 тысячи долларов за семь месяцев 2023 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По информации медиаплатформы "Коммерсант", наибольший импорт по сумме был осуществлен из Италии, а по количеству – из Китая.
Из Италии импортирована одна тонна моллюсков и беспозвоночных на сумму 214,8 тысячи долларов, а из Китая было импортировано 33 тонны стоимостью 145,8 тысячи долларов.
Кроме того, по семь тонн морепродуктов завезли из Нидерландов и Португалии на сумму 58,9 тысячи долларов и 57,9 тысячи долларов соответственно.