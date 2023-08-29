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Команда высокого уровня – министр спорта Грузии об игре сборной на ЧМ по баскетболу
Команда высокого уровня – министр спорта Грузии об игре сборной на ЧМ по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу занимает второе место в группе F с тремя очками 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T16:00+0400
2023-08-29T16:00+0400
2023-08-29T16:00+0400
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чемпионат мира по баскетболу 2023
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу – команда высокого уровня, в которой много сильных игроков, заявила министр спорта Грузии Тея Цулукиани после матча против сборной Словении на чемпионате мира в Японии.Грузинская сборная проиграла фавориту группы F, команде Словении, со счетом 67:88. Самым результативным игроком в составе соперника был лидер команды Лука Дончич. На его счету 37 очков.По ее словам, то же самое нельзя сказать о сборной Словении, игра которой построена лишь на одном игроке – Луке Дончиче.Министр спорта пожелала грузинской команде победы в предстоящем матче против Венесуэлы и отметила, что поболеть за грузинскую сборную приехало много эмигрантов.Сборная Грузии встретится со сборной Венесуэлы 30 августа. Матч начнется в 11:50 по тбилисскому времени – прямую трансляцию будет вести Первый канал. Грузия занимает второе место в группе F с тремя очками, а соперник – четвертое.Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тея цулукиани, чемпионат мира по баскетболу 2023
спорт, грузия, новости, тея цулукиани, чемпионат мира по баскетболу 2023
Команда высокого уровня – министр спорта Грузии об игре сборной на ЧМ по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу занимает второе место в группе F с тремя очками
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу – команда высокого уровня, в которой много сильных игроков, заявила министр спорта Грузии Тея Цулукиани после матча против сборной Словении на чемпионате мира в Японии.
Грузинская сборная проиграла фавориту группы F, команде Словении, со счетом 67:88. Самым результативным игроком в составе соперника был лидер команды Лука Дончич. На его счету 37 очков.
"Матч со Словенией был напряженный и интересный. Конечно, мы все бы предпочли завершение с другим счетом, но наша сборная показала, что грузинский баскетбол и грузинские баскетболисты имеют свое место в мировом баскетболе. У нас в команде есть не один сильный, достойный баскетболист, и это по-настоящему команда высокого уровня", – сказала Цулукиани.
По ее словам, то же самое нельзя сказать о сборной Словении, игра которой построена лишь на одном игроке – Луке Дончиче.
Министр спорта пожелала грузинской команде победы в предстоящем матче против Венесуэлы и отметила, что поболеть за грузинскую сборную приехало много эмигрантов.
"В зале мы видели приехавших из дальних стран эмигрантов, детей Грузии, а также видели болельщиков, приехавших из Грузии. Огромное спасибо тем, кто потратил много сил, нервов и голоса, чтобы подбодрить наших баскетболистов", – сказала Цулукиани.
Сборная Грузии встретится со сборной Венесуэлы 30 августа. Матч начнется в 11:50 по тбилисскому времени – прямую трансляцию будет вести Первый канал. Грузия занимает второе место в группе F с тремя очками, а соперник – четвертое.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.