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"Мы должны победить" – главный тренер сборной Грузии по баскетболу о матче с Венесуэлой
"Мы должны победить" – главный тренер сборной Грузии по баскетболу о матче с Венесуэлой
Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия должна обыграть Венесуэлу в третьем матче группового этапа, чтобы попасть в топ-16 сильнейших команд чемпионата мира, заявил главный тренер баскетбольной сборной Грузии Илиас Зурос журналистам. Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками, а ее соперник – четвертое. По словам главного тренера, сборная Грузия в предыдущем матче с командой Словении показала не самую лучшую игру и потеряла концентрацию. Главный тренер не исключает, что во многом на ход игры повлияли решения судей. "Не хочу говорить о судьях, так как думаю, что судить об этом должны другие. Но мы можем отметить, что в первой половине словенцы исполнили 26 штрафных, а мы – лишь 6. Нужно перепроверить, так как судьи дали фол за неспортивное поведение одной команде, а второй – нет", – сказал Зурос. Словения сыграла лучше, чем Грузия, отметил главный тренер. "Нам нужно продолжать работать и думать о следующей игре", – сказал Зурос. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Мы должны победить" – главный тренер сборной Грузии по баскетболу о матче с Венесуэлой
Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия должна обыграть Венесуэлу в третьем матче группового этапа, чтобы попасть в топ-16 сильнейших команд чемпионата мира, заявил главный тренер баскетбольной сборной Грузии Илиас Зурос журналистам.
Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками, а ее соперник – четвертое.
"Мы должны победить, это самое главное. Нам нужно побеждать, чтобы попасть в топ-16. Нам предстоит очень сложный матч против физически сильной команды", – сказал Зурос.
По словам главного тренера, сборная Грузия в предыдущем матче с командой Словении показала не самую лучшую игру и потеряла концентрацию. Главный тренер не исключает, что во многом на ход игры повлияли решения судей.
"Не хочу говорить о судьях, так как думаю, что судить об этом должны другие. Но мы можем отметить, что в первой половине словенцы исполнили 26 штрафных, а мы – лишь 6. Нужно перепроверить, так как судьи дали фол за неспортивное поведение одной команде, а второй – нет", – сказал Зурос.
Словения сыграла лучше, чем Грузия, отметил главный тренер. "Нам нужно продолжать работать и думать о следующей игре", – сказал Зурос.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.