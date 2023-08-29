https://sputnik-georgia.ru/20230829/narodnye-primety-na-mironov-den-2023-chto-nelzya-delat-30-avgusta-281762336.html

Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 30 августа?

Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 30 августа?

Православная церковь 30 августа поминает мученика Мирона – пресвитера в Ахаии (Греция), пострадавшего за веру в 250 году 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T15:00+0400

2023-08-29T15:00+0400

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Праздник, с которым связано много примет и запретов, в народе называют Миронов день, или Вдовьи помочи. Что нельзя делать в Миронов день: о народных приметах 30 августа читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, в Миронов день тем, кто готовит домашние консервы и делает другие заготовки на зиму, нельзя посещать кладбище – все припасы могут испортиться. Нельзя в Миронов день долго красоваться перед зеркалом – по приметам можно попасть под влияние злых сил. Также нельзя 30 августа бегать по магазинам и примерять подолгу одежду – можно лишиться красоты. По народным приметам нельзя в Миронов день поднимать что-либо на дороге – вместе с вещью могут передаваться проблемы и неприятности. Народные приметы Хорошую погоду в Миронов день предсказывает утренняя роса или туман, а красный восход – это примета, предвещающая сильный ветер. По народным приметам ожидается дождь, если солнце в Миронов день скрывается за облаками и лягушки выходят на сушу, а на длительное ненастье указывает появление 30 августа темных туч. Предстоит ясный день, если звезды 30 августа сильно мерцают, а если заря окрасилась в Миронов день в золотистый цвет – это явная примета, что в ближайшие дни будет тепло и солнечно. Год ожидается урожайный, если в Миронов день на земле лежит иней, а теплое и солнечное утро 30 августа – это примета, указывающая, что весна наступит рано. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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