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Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 30 августа?
Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 30 августа?
Православная церковь 30 августа поминает мученика Мирона – пресвитера в Ахаии (Греция), пострадавшего за веру в 250 году 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T15:00+0400
2023-08-29T15:00+0400
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религия
праздник
церковный праздник
религиозный праздник
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Праздник, с которым связано много примет и запретов, в народе называют Миронов день, или Вдовьи помочи. Что нельзя делать в Миронов день: о народных приметах 30 августа читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, в Миронов день тем, кто готовит домашние консервы и делает другие заготовки на зиму, нельзя посещать кладбище – все припасы могут испортиться. Нельзя в Миронов день долго красоваться перед зеркалом – по приметам можно попасть под влияние злых сил. Также нельзя 30 августа бегать по магазинам и примерять подолгу одежду – можно лишиться красоты. По народным приметам нельзя в Миронов день поднимать что-либо на дороге – вместе с вещью могут передаваться проблемы и неприятности. Народные приметы Хорошую погоду в Миронов день предсказывает утренняя роса или туман, а красный восход – это примета, предвещающая сильный ветер. По народным приметам ожидается дождь, если солнце в Миронов день скрывается за облаками и лягушки выходят на сушу, а на длительное ненастье указывает появление 30 августа темных туч. Предстоит ясный день, если звезды 30 августа сильно мерцают, а если заря окрасилась в Миронов день в золотистый цвет – это явная примета, что в ближайшие дни будет тепло и солнечно. Год ожидается урожайный, если в Миронов день на земле лежит иней, а теплое и солнечное утро 30 августа – это примета, указывающая, что весна наступит рано. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , праздник, церковный праздник, религиозный праздник
справки , религия , праздник, церковный праздник, религиозный праздник

Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 30 августа?

15:00 29.08.2023
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном
Рождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2023
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev
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Православная церковь 30 августа поминает мученика Мирона – пресвитера в Ахаии (Греция), пострадавшего за веру в 250 году
Праздник, с которым связано много примет и запретов, в народе называют Миронов день, или Вдовьи помочи.
Что нельзя делать в Миронов день: о народных приметах 30 августа читайте в материале Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам, в Миронов день тем, кто готовит домашние консервы и делает другие заготовки на зиму, нельзя посещать кладбище – все припасы могут испортиться.
Нельзя в Миронов день долго красоваться перед зеркалом – по приметам можно попасть под влияние злых сил.
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk / Перейти в фотобанкДевушка гадает во время святок в Челябинске
Девушка гадает во время святок в Челябинске - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2023
Девушка гадает во время святок в Челябинске
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk
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Также нельзя 30 августа бегать по магазинам и примерять подолгу одежду – можно лишиться красоты.
По народным приметам нельзя в Миронов день поднимать что-либо на дороге – вместе с вещью могут передаваться проблемы и неприятности.

Народные приметы

Хорошую погоду в Миронов день предсказывает утренняя роса или туман, а красный восход – это примета, предвещающая сильный ветер.
По народным приметам ожидается дождь, если солнце в Миронов день скрывается за облаками и лягушки выходят на сушу, а на длительное ненастье указывает появление 30 августа темных туч.
© AP Photo / Michael ProbstТуман на полях Тиммендорфер-Штранд на Балтийском побережье, Германия
Туман на полях Тиммендорфер-Штранд на Балтийском побережье, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2023
Туман на полях Тиммендорфер-Штранд на Балтийском побережье, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Предстоит ясный день, если звезды 30 августа сильно мерцают, а если заря окрасилась в Миронов день в золотистый цвет – это явная примета, что в ближайшие дни будет тепло и солнечно.
Год ожидается урожайный, если в Миронов день на земле лежит иней, а теплое и солнечное утро 30 августа – это примета, указывающая, что весна наступит рано.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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