https://sputnik-georgia.ru/20230829/okolo-28-tysyach-zhiteley-rayona-saburtalo-ostalis-bez-elektroenergii-281774095.html
Около 28 тысяч жителей района Сабуртало остались без электроэнергии
Около 28 тысяч жителей района Сабуртало остались без электроэнергии
Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1" 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T19:23+0400
2023-08-29T19:23+0400
2023-08-29T19:50+0400
грузия
новости
происшествия
компания "теласи"
энергетика грузии
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/69/237546924_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aedc76da448bf683ef23816e831ca9b8.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До 28 тысяч жителей района Сабуртало в Тбилиси из-за аварии остались без подачи электроэнергии, сообщает электрораспределительная компания "Теласи". Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1". Подача электроэнергии будет восстановлена к 21:00 29 сентября. Это уже второе отключение электроэнергии в этом районе из-за повреждения линии. Накануне пожар, повредивший линию, оставил жителей Сабуртало без электричества на 10 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/69/237546924_257:0:1757:1125_1920x0_80_0_0_68615be9dd39bd02f1fb57efffb1636b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, компания "теласи", энергетика грузии, тбилиси
грузия, новости, происшествия, компания "теласи", энергетика грузии, тбилиси
Около 28 тысяч жителей района Сабуртало остались без электроэнергии
19:23 29.08.2023 (обновлено: 19:50 29.08.2023)
Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1"
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До 28 тысяч жителей района Сабуртало в Тбилиси из-за аварии остались без подачи электроэнергии, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".
Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1".
Подача электроэнергии будет восстановлена к 21:00 29 сентября.
Это уже второе отключение электроэнергии в этом районе из-за повреждения линии. Накануне пожар, повредивший линию, оставил жителей Сабуртало без электричества на 10 часов.