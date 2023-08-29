https://sputnik-georgia.ru/20230829/okolo-28-tysyach-zhiteley-rayona-saburtalo-ostalis-bez-elektroenergii-281774095.html

Около 28 тысяч жителей района Сабуртало остались без электроэнергии

Около 28 тысяч жителей района Сабуртало остались без электроэнергии

Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1" 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T19:23+0400

2023-08-29T19:23+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До 28 тысяч жителей района Сабуртало в Тбилиси из-за аварии остались без подачи электроэнергии, сообщает электрораспределительная компания "Теласи". Причиной аварии стало отключение линии электропередач, питающей подстанцию "Сабуртало 1". Подача электроэнергии будет восстановлена к 21:00 29 сентября. Это уже второе отключение электроэнергии в этом районе из-за повреждения линии. Накануне пожар, повредивший линию, оставил жителей Сабуртало без электричества на 10 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, компания "теласи", энергетика грузии, тбилиси