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Престижные пристройки? Необычное зрелище в центре Тбилиси – видео
Престижные пристройки? Необычное зрелище в центре Тбилиси – видео
Пристройки к жилым домам можно встретить по всей столице Грузии. Это район Сабуртало, где цены на недвижимость одни из самых высоких в городе. Подробнее –... 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T16:48+0400
2023-08-29T16:48+0400
2023-08-29T16:50+0400
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С помощью пристроек в 90-е годы можно было получить намного больше жилой площади. И относительно недорого. Поэтому тогда этакие сооружения росли, как грибы после дождя, повсеместно. Сегодня в таких пристройках располагаются комнаты, кухни, веранды, порой даже отдельные квартиры, настолько они могут быть велики. Все эти постройки уже приватизированы и официально оформлены в реестре недвижимости.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, видео
Престижные пристройки? Необычное зрелище в центре Тбилиси – видео
16:48 29.08.2023 (обновлено: 16:50 29.08.2023)
Пристройки к жилым домам можно встретить по всей столице Грузии. Это район Сабуртало, где цены на недвижимость одни из самых высоких в городе. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия.
С помощью пристроек в 90-е годы можно было получить намного больше жилой площади. И относительно недорого. Поэтому тогда этакие сооружения росли, как грибы после дождя, повсеместно.
Сегодня в таких пристройках располагаются комнаты, кухни, веранды, порой даже отдельные квартиры, настолько они могут быть велики. Все эти постройки уже приватизированы и официально оформлены в реестре недвижимости.