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Престижные пристройки? Необычное зрелище в центре Тбилиси – видео

Престижные пристройки? Необычное зрелище в центре Тбилиси – видео

Пристройки к жилым домам можно встретить по всей столице Грузии. Это район Сабуртало, где цены на недвижимость одни из самых высоких в городе. Подробнее –... 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T16:48+0400

2023-08-29T16:48+0400

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С помощью пристроек в 90-е годы можно было получить намного больше жилой площади. И относительно недорого. Поэтому тогда этакие сооружения росли, как грибы после дождя, повсеместно. Сегодня в таких пристройках располагаются комнаты, кухни, веранды, порой даже отдельные квартиры, настолько они могут быть велики. Все эти постройки уже приватизированы и официально оформлены в реестре недвижимости.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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